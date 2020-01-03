Okan Koleji'nden Çince festivali

Okan Üniversitesi'nden Çince festivali

Okan Koleji, yabancı dil eğitiminde fark yaratarak öğrencilerine İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça, İspanyolca veya Fransızca dillerinden birini, ikinci yabancı dil olarak öğretiyor. Anaokulunda 5 yaşından itibaren sunulan 2. dil eğitimine ilkokul, ortaokul ve ardından lisede de devam ediliyor. Çince küçük yaş gruplarında şiir, şarkı ve oyunlarla, büyük sınıflarda ise daha akademik bir şekilde okuma, yazma şeklinde öğretiliyor.

İstanbul’un ilk ve tek Konfüçyus sınıfını bünyesinde barındıran Okan Koleji’nde öğrenciler Çinceyi İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü’nün iş birliği ve deneyimli kadrosu ile oluşturulan eğitim programıyla öğreniyorlar. Çin Kültürü Festivali ve Çince Yaz Okulu ile de dili pekiştirme imkanı buluyorlar. Bu etkinliklerde öğrenciler Çin kültürünü de tanıma şansı yakalıyor.

Okan Koleji öğrencileri ayrıca, İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü tarafından Hanban’nın misafiri olarak Çin Dil Okulu’na katılarak Çin kültürü ve dili hakkında bilgi sahibi olma ayrıcalığını yaşıyorlar.

“MEZUNLARIMIZ ÇİNCE KONUŞACAK”

4.'sü düzenlenen Geleneksel Çin Kültürü ve Çince Festivali’nde Çince eğitim alan öğrenciler, katılımcılara Çin kültürünü ve dilini tanıtmak amacıyla; sergi, dans, tiyatro ve geleneksel gösterilerle yeteneklerini sergilediler. Festivalde görev alan öğrencilere Çin kültürünü yansıtan hediyeler verildi.Okan Koleji Kurucu Temsilcisi Işıl Okan Gülen, konuşmasında Okan Koleji’nin Çince dilini ve kültürünü yaymak için önemli adımlar attığını, Okan Koleji mezunlarının güzel yerlere gelip Çince konuşarak onları gururlandıracağını belirtti.

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, İstanbul Okan Üniversitesi olarak 2008 yılında Türkiye’de ilk kez Çinçe Mütercim Tercümanlık Bölümü’nü açtıklarını ifade etti. Okan “2013 yılında kurduğumuz Konfüçyus Enstitüsü ile Okan Koleji’nin eğitim programına Çinceyi dahil ettik” dedi.