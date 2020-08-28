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Okan Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

İstanbul Okan Üniversitesi’nin 14. Mezuniyet Töreni sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak üç güne yayılan bir programla açık havada düzenlendi.

28 Ağustos 2020 Cuma 08:43
Okan Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci


Okan Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

“İş Yaşamına En Yakın Üniversite” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ve 21. yılını kutlayan İstanbul Okan Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı, Tuzla Kampüsü’nde sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında düzenlenen törenle sona erdi. Mezuniyet törenine Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Koçak, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. İstanbul Okan Üniversitesi’nden bu yıl 6200 öğrenci mezun oldu.

Törende mezunlara ve ailelerine seslenen Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, dünya üniversitesi olma vizyonunun gereksinimlerini yerine getirdiklerini belirtti. “İngilizcenin yanı sıra Almanca, Çince, Rusça ve Arapça gibi iş dünyasındaki önemi her geçen gün daha da artan yabancı dil eğitimleriyle birlikte en az 2 yabancı dil bilen öğrenciler yetiştiriyoruz” dedi. Ayrıca İstanbul Okan Üniversitesi’nin Türkiye’de Girişimcilik Dersi veren ilk üniversite olmasına dikkat çekti. Okan mezun öğrencilerin üniversite ile bağlarını koparmamalarını da söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Koçak ise Üniversitenin 21. yılda 23 bin öğrenciye ulaştığını söyledi ve mezun öğrencileri kutladı. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Son Güncelleme: 28.08.2020 08:47
Anahtar Kelimeler:
Okan ÜniversitesiMezuniyet
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