Sağlıklı Okul Çantası Seçimi Nasıl Olmalı? Kullanımda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

2020 -2021 Eğitim- öğretim yılı 17 Ağustos’ta isteyen özel okullar için başlarken, 31 Ağustos itibari ile de devlet okulları uzaktan eğitim ile ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala ise çarşı pazarda geçtiğimiz senelere nazaran azda olsa alışveriş telaşı başladı.Birbirinden renkli, albenisi olan okul malzemeleri çocukların dikkatini çekerken uzmanlar velileri özellikle çanta seçimi konusunda uyardı.

İsteyen özel okulların 17 Ağustos’ta, devlet okullarının 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim 21 Eylül itibari ile de yüz yüze başlayacakları yeni eğitim ve öğretim dönemi çarşı pazara hareketlilik getirdi. Birbirinden renkli, süper kahramanların olduğu ve albenisi yüksek olan ürünler çocukların dikkatini çekerken, uzmanlar özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde sağlıklı seçimlerin yapılmasının önemini vurguluyor.

Vücut Ağırlığınızın Yüzde 10 ‘unu Geçmemeli

Çanta seçiminin ve kullanımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Romatem Hastanesi Uzman Fizyoterapisti Birgül Elmas Bodur, “Çocukta sırt, bel ağrılarının yanı sıra kolda uyuşma, güçsüzlük ve yorgunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Bu sorunların uzun süre sürmesinde ise o yaşlarda omurga esnek bir yapıda olduğu için skolyoz, duruş bozuklukları gibi daha ciddi sorunlar ile karşılaşabiliriz. Kullanımı ve seçimi en çok önem taşıyan malzeme diyebiliriz. Çünkü okula gidip gelirken çocuklarımıza eşlik ediyor. Çanta seçerken çocuğunuzun sırtına oturduğuna emin olun.Aksi takdirde, omurgada yanlış hizalamaya ve ağrıya neden olabilir. Tek askılı değil, çift askılı olmasına özen gösterin ağırlık yoksa tek tarafa yüklenebilir.Sırt dayama pedi rahat olmalı. İçeriden kalem defter kitap ucu gibi rahatsızlıklar ile karşılaşılmamalı.Alacağınız çanta da hafif olmalı çünkü çanta ve içindeki eşyaların ağırlığı kişinin vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemeli.Bu seçimlerde tekerlekli çantalarda yer alabilir. Burada da kilit nokta çocuk çekerken çok eğilmemesi gerekiyor“ dedi.

Seçim Kadar Kullanıma Dikkat!

Çanta seçimi kadar kullanıma da dikkat edilmesini belirten Elmas sözlerini şöyle sürdürdü: “Çantalarınızı doldururken, arka tarafa kitaplar ve defterler gibi daha ağır eşyaları ön tarafa ise daha hafif şeyleri koyun. Bunu yapmak, yanlış duruşu önleyecek ve yürürken dengeyi korumaya yardımcı olacaktır. Çantalar tek taraflı takılarak kullanılmamalı. Çanta yükünün eşit şekilde dağılması için askılar eşit uzunlukta olması gerekiyor. Askılar aynı zamanda vücuda yakın olmalı.Çanta belinizdeyken özellikle de ağırsa öne doğru eğilmeyin, bu işlemi çömelerek yapın.”