Okula uyum sürecinde 8 öneri

Okullar uzun bir pandemi arasının ardından açıldı. Çocukların hem eğlenip hem öğrendikleri, bireysel vakit geçirebildikleri okullarına bir süre uzaktan eğitimle devam etmeleri ne yazık ki çocukların sosyal becerilerinin gelişimi için yetersiz olduğunun ve okulların yüz yüze eğitime başlamasının çocukların gelişimleri için çok önemli olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Pandemi süreci, yetişkinlerin dahi uyum sağlamakta güçlük çektiği günlük yaşamda yeni kurallara adapte olmayı ve sürdürmeyi gerektiren bir süreç. Özellikle çocuklar için pandemi ve beraberindeki kuralların okulda da uygulanacak olması zaman zaman bunaltıcı olabilir. Bu nedenle ebeveynlerin, pandemi sonrası okula uyum sürecinin normal okula uyum sürecinden daha uzun sürebileceğini unutmamaları ve okulların açıldığı ilk birkaç haftada sabırlı olmaları gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Çocukların okulda bulundukları süre boyunca başkasından virüs bulaşma ve hasta olma korkusu hissedebileceklerini ve servis, toplu taşıma gibi araçlarla okula gitmek istemeyebileceklerini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Virüs nedeniyle ailesinden birini kaybeden veya ağır hastalık sürecine şahit olan çocukların bu olumsuz deneyimleri arkadaşlarıyla paylaşması diğer çocuklar için endişe verici olabilir. Virüs kaynaklı olmayan veya basit sağlık problemleri veya belirtilerin COVID-19’a benzetilmesi sonucu korkular yaşanabilir. Okulda arkadaşları hastalığa yakalanan çocuklar sonraki günler okula gelirken endişeli olabilirler. Ebeveynlerin tehditlerle çocuğun okula gitmesini sağlamaya çalışması da çocuğun daha da okuldan uzaklaşmasına sebep olabilir. Okul başladıktan sonra okullarda, personel veya öğrencilerde görülebilecek olan hasta kişilerle ilgili haberler, söylentiler çocukları okuldan uzaklaştırabilir” uyarısında bulunarak okula uyum süreci ile ilgili ebeveynlere şu önerilerde bulundu: