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Okullar kademeli olarak açılacak | 15 Şubat'ta ilk zil çalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "15 Şubat'ta okulları kademeli olarak açmayı düşünüyoruz" dedi.

17 Ocak 2021 Pazar 21:46
Okullar kademeli olarak açılacak | 15 Şubat'ta ilk zil çalacak

Okullar kademeli olarak açılacak | 15 Şubat'ta ilk zil çalacak

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okullarda eğitimin ikinci dönem başlaması için hazırlıklar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kademeli olarak açılmasının düşünüldüğünü belirterek sömestri tatili sonrası ilk zilin 15 Şubat tarihinde çalacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı CNN Türk yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Şu an açılsın noktasında ciddi bir beklenti var ama bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Yine kademeli bir sistem ile başlatabiliriz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Salgının seyrine göre senaryolarımız var.

İSTEĞE BAĞLI YÜZ YÜZE EĞİTİM

Henüz daha tümüyle kontrol altında olan bir hadise yok. Evinde hastası olan aileler ve çocukların tümünü aynı potada değerlendiremeyiz. Böyle bir seçeneğe her zaman açığız.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞILANACAK?

Elbette sağlık çalışanların birinci aşamasında olması en uygunu. Onların aşılanmasının tamamlanması ile, ikinci aşamada olan eğitmenlerimizin de aşılanmasına başlanacaktır.

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