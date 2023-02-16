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Okullar ne zaman açılacak | Bakan açıkladı

Deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde ara verilen ilk ve orta eğitimdeki okulların eğitime 20 şubat tarihinden itibaren açılması kararlaştırıldı.

16 Şubat 2023 Perşembe 21:27
Okullar ne zaman açılacak | Bakan açıkladı

Okullar ne zaman açılacak | Bakan açıkladı

Türkiye felaketin yaralarını sararken, okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin başlayacağı tarih de belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim konularına ilişkin süreci değerlendirmek üzere 71 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda Bakan Mahmut Özer'in başkanlığında deprem gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, depremden etkilenen iller ve eğitim öğretim süreci ile ilgili gelişmeler ele alındı.


Toplantıya, Bakan Özer'in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri ve deprem bölgesi olan 10 ilin dışındaki 71 ilin milli eğitim müdürleri katıldı. Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksikleri olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleşmesi talimatını verdi.

Milli eğitim müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Bakan Özer, illerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 10 ilde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için oluşturulan psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek pandemi sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını kaydetti.

Bakan Özer, 71 ilde 20 Şubat'ta eğitim öğretime başlanılacağını belirterek, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili sürecini hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız" ifadesini kullandı. 

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