Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Okullar ne zaman açılacak | Bakanlık tarih verdi

Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklama sonrasında gündeme geldi. 

04 Ağustos 2020 Salı 19:53
Okullar ne zaman açılacak | Bakanlık tarih verdi

Okullar ne zaman açılacak | Bakanlık tarih verdi


Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirtmişti. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında bu durumu da göze alarak tarihi öne çekti. İşte 2020 - 2021 eğitim döneminde okulların açılacağı tarihi belli oldu

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA MI AÇIKLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız.

Hiç kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez. ‘Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?’ sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk: "Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülkenin geleceği için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız; Ağustos’un sonunda, Eylül’ün başında nasıl bir durum ortadaysa biz ona göre karar veririz. Her türlü imkanımız var. Biz LGS’de bir sınav verdik. Milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başarılı olduk. Riski gördüğümüz anda da tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar.

Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda bulunmasını sağlamak. Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz. Eğer 'Çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse biz ona göre seyreltiriz. Bu işin teknik kısmı bize ve uzmanlara ait. Lütfen emin olun; gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz" diye konuştu.

"31 AĞUSTOS'TA AÇILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bakan Selçuk, "Okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken Kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındı. 31 Ağustos ile başlayan bir takvimi ortaya koyduysak bazı mali sebepler, bürokratik sebepler nedeniyle mevzuat gereği takvimi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Şartlar elverişli olursa açacağız diyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız çalışmalar var. Yayınladığımız bir rehber var. Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

"UYGUN ŞARTLAR OLMAZSA UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDERİZ"

Okullar açılsın denilirse açarız. Uygun şartlar olmazsa uzaktan eğitime devam ederiz. Zaten hazır bu sistem. Okuldan almadıkları dersi uzaktan eğitimden alsınlar derlerse, karma eğitime de hazırız" dedi.

Selçuk, "Derslerin çizelgesi yarı yarıya insin denirse ona göre seyreltiriz. Teknik kısım bize ait, uzmanlara ait. Biz sadece bir çocuk için değil. Ülkenin çocukları için kaygılanıyoruz. Bu kaygıyı her gün yaşarken, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi nasıl koruruz diye düşünüyoruz. Bütün velilerimiz rahat olsun, bu konuyu sürekli olarak ele alıyoruz. Neye ihtiyaç varsa mali, fiziki, sosyal, psikolojik koşullarla biz buna hazırız" dedi.

Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı
Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı
İSKİD | Okullarda pandemi için havalandırmada hangi önlemler alınmalı
İSKİD | Okullarda pandemi için havalandırmada hangi önlemler alınmalı
İBB okullarda YKS heyecanına ortak oldu
İBB okullarda YKS heyecanına ortak oldu
Covid-19 etkisinde yeni eğitim yılı | Okullar hangi önlemler alacak?
Covid-19 etkisinde yeni eğitim yılı | Okullar hangi önlemler alacak?
Yaz tatili öncesi lastiklerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin
Yaz tatili öncesi lastiklerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin
Hisar Okulları öğrencilerinden Dünya Çevre Günü’nde duyarlılık çağrısı
Hisar Okulları öğrencilerinden Dünya Çevre Günü’nde duyarlılık çağrısı
Sabancı Üniversitesi yaz okuları online eğitimle açılacak
Sabancı Üniversitesi yaz okuları online eğitimle açılacak
Meraklarını keşfeden gençler daha isabetli meslek seçimi yapıyor
Meraklarını keşfeden gençler daha isabetli meslek seçimi yapıyor
Son Güncelleme: 04.08.2020 20:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimde evrildik mi? Devrildik mi?
Eğitimde evrildik mi? Devrildik mi?
AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı
AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı
Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler 
Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler 
TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da
TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da
Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda
Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Tıpta uzaktan eğitim sürdürülebilir mi?  | Uzmanlar bunu tartışıyor
Tıpta uzaktan eğitim sürdürülebilir mi?  | Uzmanlar bunu tartışıyor
Sınav bitti, sıra tercihte | Doğru üniversite tercihinin ipuçları
Sınav bitti, sıra tercihte | Doğru üniversite tercihinin ipuçları
İBB'den YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı
İBB'den YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı
Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat
Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim