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Okullar ne zaman açılacak | Bilim Kurulu tarih verdi

Koronavirüs salgını yüzünden yüz yüze eğitime verilen ara için Bilim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'na 15 Mart tarihini verdi.

28 Ocak 2021 Perşembe 23:52
Okullar ne zaman açılacak | Bilim Kurulu tarih verdi

Okullar ne zaman açılacak | Bilim Kurulu tarih verdi


Okullarda yüz yüze eğitim konusunda tarih kargaşası devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce yüz yüze eğitim için 'ilkesel' olarak açıkladığı tarih Bilim Kurulu tarafından erken bulundu. Bilim Kurulu yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması gerektiğini ifade etti.

Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi.

Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin başlaması için daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un işaret ettiği 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünürken, sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini de ifade etti.

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIR?

Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK NE DEMİŞTİ? 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" demişti.

Selçuk, katıldığı bir canlı yayında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair yöneltilen soruya da, "Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı. İlke olarak, okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bütün dünyadaki ülkelere baktığımızda başka ülkeler ne kadar açık tuttu? Benzer salgın süreci olan ülkeler dahil. Biz ne kadar açık tuttuk? Bir karşılaştırma yaptığımızda biz aslında çok kontrollü gittik. Bizim okullarımızın açık olma süreci, çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var" yanıtını vermişti.
 

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