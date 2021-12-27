Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim yılındaki tatilleri açıkladı. Peki, Sömestr 'ara' tatil ne zaman? İşte detaylar…

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:09
Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
   

MEB Ocak ayında yüz yüze eğitime ara veriyor. Peki hangi tarihlerde okullar kapanacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatili ne zaman? İşte detaylar...

'YARIYIL' TATİLİ NE ZAMAN?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlarken 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eriyor. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü  eğitimi ve öğretim yılı sona erecek.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHLERDE OLACAK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma eriyor.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Yaz tatili de 17 Haziran Cuma Günü başlayacak ve böylece 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
Okul TatilYarı Yıl Tatili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
Ders Saatinden Maksimum Verim Nasıl Alınır?
Ders Saatinden Maksimum Verim Nasıl Alınır?
Yapay Zekanın Liderleri TR AI Week’te Buluştu
Yapay Zekanın Liderleri TR AI Week’te Buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim