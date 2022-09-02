Özel Ders Alanı Uzmanlarından En Çok İhtiyaç Duyulan Yabancı Diller

2022 yılı ve bundan önceki yıllarda olduğu gibi yabancı diller her zaman ihtiyaç duyulan, tercih edilen bir branş olmuştur. Bir yabancı dil öğrenmek bile sizi daha çok geliştirecek ve hem eğitim hayatınızda hem de kariyerinizde sizi daha iyi yerlere taşıyacaktır. Özel Ders Alanı Uzmanları olarak sizin için en çok ihtiyaç duyulan ve en çok tercih edilen yabancı dilleri sıraladık.

2022 yılında en çok tercih edilen yabancı diller;

1- Çince (Mandarin)

Çin’in resmi dili Mandarin, dünyada en çok konuşulan diller arasındadır. Wikipedia’ya göre, 955 milyon kişi, ki bu dünya nüfusunun %14.4’ünü temsil ediyor, Çince’nin (Mandarin’in) ana dili olduğunu ifade ediyor. Çin’in dünyanın katışık milli hasılası en yüksek olan ulusu olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni sarsmasıyla , Çince (Mandarin) konuşanlara karşı olan talep her geçen yıl büyüyor. Çince (Mandarin) öğrenmek sizi kariyerinizde ve eğitim hayatınızda çok daha iyi yerlere getirebilir. Çin ekonomi olarak da gelişmiş bir ülke olduğu için en çok tercih edilen ve ihtiyaç duyulan yabancı diller arasında ilk sırada yerini alıyor. Özel Ders Alanı verilerine göre son 4 aylık süreçte online Çince dersleri almak için yapılan ders başvurularında 3 katlık bir artış gerçekleştirilmiştir.

2- İngilizce

İngilizce en yaygın olarak konuşulan dillerden biridir. Dünyada beş kişiden biri İngilizceyi konuşabiliyor ya da en azından biraz da olsa anlayabiliyor. Bu dili kendi ana dili olarak konuşan 400 milyondan fazla insan var. İngilizce, 50'yi aşkın ülkede ya resmi ya da esas olarak konuşulan dillerinden biri. İngilizce öğrenmek kariyeriniz için en faydalı olacak dillerden biridir. İngilizce artık hemen hemen hayatınızın her yerinde size yardımcı olucak iş görüşmelerinde ve mesleğe atılmanızda en çok ihtiyaç duyacağınız diller arasındadır. İngilizce listemizde ikinci sırada bulunuyor. İngilizcenin en çok kullanıldığı ülkelerden bazıları şunlardır İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada..

Hem yetişkin grupları için hem çocuk grupları için İngilizce özel ders en çok ders talebi başvurusunda bulunan derslerin neredeyse başında gelmektedir. Hem yüz yüze hem online derslerde özellikle ülkemizde öğrencimizin en çok derse ilgisinin olduğu ders İngilizcedir. Eğer sizde alanında uzman bir İngilizce öğretmeninden İngilizce özel ders almak istiyorsanız linkten kriterlerinize en uygun öğretmen araştırması yapabilirsiniz. Özel Ders Alanın’da 10.000’den fazla İngilizce öğretmeni dersler vermektedir.

3- Arapça

Günümüzde 60 ülkede konuşulan Arapça dünya genelinde en çok konuşulan 5.dil olup aynı vakitte Birleşmiş Milletler'de kabul edilen 6 resmi dilden biridir ve 2010’lu yıllar da yapılan araştırmalara göre Arapça'yı 422 milyon kişi konuşmaktadır. Günümüzde kullanılan bir çok dil Arapça'nın kelime haznesinden pek çok kelime almıştır. Türkçe'de 12000 tane Arapça kelime bulunmaktadır. Ayrıca İngilizce'ye Arapça, ön eki "al-" ile başlayan bir çok kelime katmıştır. Bunlardan bazıları; alkali, albatros, alchemy gibi sözcüklerdir. İspanyolca'da 1600 tane Arapça kelime olduğu tahmin edilmektedir. Arapça'da gereksiz kelime ve edat yoktur. Çok manalı bir dildir. Arapça İslam Din'i İçinde önemli bir dildir. Arapça size iş imkanları konusunda yeni kapılarda açacaktır ve öğrenmeside kolay olan bir dildir. Arapça listemizde üçüncü sırada yer alıyor.

Özel Ders Alanı verilerine göre Arapça özel derse en çok ilgi duyan öğrencileri, genellikle Arapça dilinin kullanıldığı ülkelerle iş yapan iş insanları oluşturmaktadır.

4- Almanca

Almanca Avrupa'da ve dünya üzerinde en çok konuşulan ilk 10 dil arasında. Almanca öğrenmek çok kültürlü toplumların yaşamına, duygularına gibi farklı bakış açıları kazandırıyor. Almanca dünyanın en önemli ikinci bilim dili. İngilizceden sonra en çok bilimsel makale Almanca olarak yazılıyor. Almanca bilmek size Türkiye Dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde size çok büyük avantajlar ve iş imkanları sağlar. Almanca son zamanlarda Türkiye'de en çok talebin bulunduğu dillerde baş sıralarda yer alıyor bizim listemizde de dördüncü sırada yer alıyor.

Almanca özel ders son 6 ayda özellikle online dersler kategorisinde %600 oranında artış göstermiştir. Özel Ders Alanı Almanca öğretmenlerinden Esra Hanımla yaptığımız röportajda Başlangıç seviyesinde olan bir kişi ortalama 120 saatlik bir eğitimle A1, A2, B1 seviyelerini tamamlayabileceğini belirtmiştir. Gramatik eksikliği bulunmayan ancak konuşma odaklı ders almak isteyen öğrencilerin haftalık 3 saatlik bir dersle ortalama 3 aylık bir süreçte konuşma eksikliğini tamamen tamamlayabileceği belirtimiştir.

5- İspanyolca

İspanyolca Dünya'da en çok ihtiyaç duyulan dillerinden biridir. 2018 itibarıyla İspanyolca öğrenmek için ders alan 20 milyon kişi olduğu düşünülüyor. British Council tarafından yapılan bir araştırmada İngiltere vatandaşlarının en fazla öğrenmeye çalıştıkları dillerin başında İspanyolca geliyor. İspanyolca'yı 400 milyon kişi ana dili olarak konuşurken 150 milyon kişininde iyi ya da kötü İspanyolca konuşabildiği düşünülüyor. İspanyolca Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bir çok ülkede size fayda sağlayacaktır.

En çok ihtiyaç duyulan dillerde ilk beş sırada bu listedekiler yer almaktadır. Bunların yanı sıra Portekizce, Fransızca, Hintçe, Rusça ve Türkçe'de size fayda sağlayacak diller arasındadır. Bu dillerinde talepleri oldukça yüksektir.

2022 Yılı Yaz Döneminde Özel Ders Alanı’ndan En Çok Talep Alan Yabancı Diller;



Özel Ders Alanı’nda Yabancı dillerde özel ders taleplerinde çok büyük bir talep artışı olduğu gözlemlendi. Özel Ders Alanı İngilizce, Çince, Almanca, Fransızca ve daha onlarca olan yabancı dilde öğretmene sahip olan bir platformdur. Sadece yabancı diller kategorilerinde 20.000’den fazla öğretmen ozeldersalani.com’da online veya yüz yüze dersler vermektedir.

Öğrencilerin seviyesine ve kriterlerine göre en uygun olan öğretmenle eşleştirme sağlayıp en verimli dersler yapılmasını sağlayan Özel Ders Alanı’nda 20 farklı dil kategorisinde binlerce öğretmen yer alıyor. Seviyenize ve çalışma metotlarına en uygun öğretmenle tanışma ve deneme dersine katılıp en uygun ders paketinizi seçip derslere başlayabilirsiniz. Her dersten sonra aldığınız raporlama sayesinde kendinizi veya çocuğunuzun gelişim durumunu takip edebilirsiniz. Öğretmenleri derse başlamadan önce profillerinden inceleyebilir ve birçok kritere göre karşılaştırmalar yapıp sizin için en ideal öğretmeni bulabilirsiniz.

Yabancı diller kategori birimininden Ada Baran Bey ile yaptığımız röportaja göre Özel Ders alanından yaz döneminde taleplerin en yoğun olduğu dilleri şu şekilde belirtti; Ders taleplerinin en yüksek olduğu dillerde başı yetişkinlerde almanca çekiyor. Çocuk gruplarda ise İngilizce en başta yer alıyor.

Ders taleplerinin yoğunluğa göre sıralaması aşağıda gösterildiği şekildedir.

1-İngilizce ( 21.457 talep )

2-Almanca ( 19.329 talep )

3-Rusça ( 18.098 talep )

4-Arapça ( 15.121 talep )

5-Yabancılar için Türkçe eğitimi ( 9.053 talep )

6-Fransızca ( 8.789 talep )

7-Çince ( 6.674 talep )

8-Portekizce ( 4.893 talep )

9-İspanyolca ( 4.432 talep )

10-Yunanca ( 2.598 talep )

Sizlerde hem kariyerinizde hem de eğitim hayatınızda başarılı olmak ve güvenilir adımlarla ilerlemek istiyorsanız Özel Ders Alanı’na bir göz atmalısınız.