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Özel okul iflas etti, öğrenciler kapının önünde kaldı

Adana'da Özel Seyhan Okulları’nın sahibi Oktay Seçmen'in son dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ettiği iddia edildi.

18 Şubat 2020 Salı 10:11
Özel okul iflas etti, öğrenciler kapının önünde kaldı

Özel okul iflas etti, öğrenciler kapının önünde kaldı

Adana'da iflas eden Özel Seyhan Okulları, öğrenci velilerine durumu cuma günü SMS ile duyurdu. Okul yönetimi, öğrencilerin başka okullara kaydettirilmesini istediği iddia edildi. Okul önünde toplanan aileler durumu protesto ederken, milli eğitim yetkilileri duruma çözüm bulmak için çaba harcadığını  duyurdu.


Adana’da özel bir okul sahibinin ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle öğretmenlerin maaşlarını ödeyememesiyle başlayan sorunlar, okula haciz gelip kapatılmasıyla devam etti. Okul yönetiminin velilere öğrencilerini başka okullara kayıtlarını aldırabileceklerini söylemesi üzerine veliler okula gelip durumu protesto etti

“EĞİTİM DÖNEMİNİ MAALESEF TAMAMLAYAMIYORUM"

Okula gelen veliler durumu protesto etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan okul sahibi Oktay Seçmen, 30 yıldır eğitim sektöründe olduğunu belirterek, “Son 1 yıldır ekonomik sıkıntının içerisindeyiz. Ben de bu ekonomik sorunlar nedeniyle Haziran ayına kadar devam ettirmeye çalıştım ancak eğitim dönemini maalesef tamamlayamıyorum. Öğretmenlerin maaşını ödemekte zorlanıyorum. Zorlandığım için de öğretmenler ayrılmak zorunda kaldılar ve ben de eğitime ara verdim. Velilerim de mağdur oldu. Bundan sonra çözmeye çalışacağım. Velilerimizi başka okullara yönlendirmeye çalışacağız. 1 gün bile çocuklarımızın kaybı olmasını istemiyorum” diye konuştu.

“ORTALAMA 20 BİN LİRA ÖDÜYORUZ"

Abdullah Ziya Çelik isimli veli de peşin para verdiğini söyleyerek, “Ben parayı peşin veriyorum sözleşme bile yapılmadı. Çocuklarınıza kahvaltı, öğle yemeği, güzel eğitim verilecek diye taahhütler vardı. Zamanla İngilizce, beden eğitimi, satranç öğretmenlerinin gönderildiğini öğrendik. Herkesle mahkemelik durumda. Şuan da eğitim alamıyoruz. Sadece 2 sınıf eğitim görüyor. Çocukların psikolojisi çöktü. Bu paralar nereye gitti. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Eğitim verilmiyorsa biz paralarımızı istiyoruz. Ortalama 20 bin lira ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir başka veli ise okul sahibi Seçmen'in geçen haftaya kadar yeni dönem erken kayıt için indirim sunduğunu ve velilerden para talep ettiğini ileri sürdü.

“OKULLAR TİCARETHANE DEĞİLDİR"

Okulun eski öğretmenlerinden Zeynep Karateke geçen yıldan 5 aylık maaşının içeride kaldığını kaydederek, “Ciddi şekilde mağdur olduk. Geçen yılın Şubat maaşı hala içeride kaldı. Sene sonuna kadar mağdur edildik ama bu sene öğrenciler mağdur olmasın istedik. Velilerin daveti üzerine geldik. Sonuna kadar haklarımızı istiyoruz. Okullar eğitimhanedir, ticarethane değil” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek veliler ile görüştü.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 10:14
Anahtar Kelimeler:
AdanaOkulİflasÖzel Seyhan Okulları
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