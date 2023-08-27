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Özel okullar, devletin gönderdiği kitapları hurdacıya satıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenli olarak tüm okullara dağıttığı ücretsiz kitapların, bazı özel okullar tarafından geri dönüşüm için kamyonlara yüklenerek satıldığı iddia ediliyor.

27 Ağustos 2023 Pazar 11:31
Özel okullar, devletin gönderdiği kitapları hurdacıya satıyor

Özel okullar, devletin gönderdiği kitapları hurdacıya satıyor



Özel okullara devletin milyarlarca lira masraf ederek gönderdiği resmi ders kitaplarının paketi bile açılmadan geri dönüşüme gönderildiği iddia ediliyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan öğrencilere ücretsiz ders kitabı uygulamasının son dönemde amacının dışına çıkılarak ticari kazanç için kullanıldığı ortaya çıktı. 

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre bazı özel okullar, eğitim öğretim yılı başlamadan kitapları geri dönüşüm tesislerine satıyor. Bazıları ise kitapları depoya kaldırıp satış için yıl sonunu beklemeyi planlıyor. Okullar, devletten bedavaya aldıkları bu kitapları, kilosu 2 TL ile 3.5 TL arasında satarak kâr ediyor.

İŞLETME SAHİBİ ANLATTI

Muhabirin aradığı bir işletme sahibi, birçok kolejin kitabını topladığını şu sözlerle anlattı: “Daha dün ... Koleji’nin kitaplarını topladım, isim olarak referans da verebilirim. Güvenebilirsiniz. 6 ton kitap çıktı. Kitapları alıp direkt imha ediyoruz. MEB ile hiçbir sıkıntı yaşamazsınız, imha ettiğimize dair belge de ayarlarız. Kilosunu 3 TL’den alırım” dedi. Şişli’deki bir başka tesis ise bir kamyon kitaptan aşağısına gelmediğini belirterek “Eski kitapları 3 TL, sıfır kitapları ise kilosu 3.5 TL’den alıyorum.”

"BAZI OKULLAR YAPIYOR"

İstanbul’daki bir kolejin sahibi de kitap satışlarını doğrulayarak şu bilgileri verdi: “Biz kitapları alıp okulun ilk günü öğrencilere dağıtıyoruz. Açıkçası hiç kullanmıyoruz, kendi kitaplarımız var. Okulda fazla kitap kalırsa da yıl sonu geri dönüşüme yolluyoruz. Ancak bazı okullar ‘Zaten kullanmıyoruz’ mantığıyla kitaplar gelir gelmez satışını gerçekleştiriyor. Bu kitap yardımının hiç yapılmasına gerek yok, hepsi çöp oluyor. Devlet okullarında da kullanılmıyor”

İstanbul’da bir devlet okulunun müdürü ise “Kitapları öğrencinin masasında hazır ediyorum. Kitap olmazsa veliler hesabını sorar. Bir veli bile şikâyet etse bu durum ortaya çıkar. O yüzden devlet okullarında dönem başında cesaret eden olmaz. Bazı özel okulların bu işi yaptığını biliyoruz” dedi.

"SIFIR OLANLAR GERİ DÖNÜŞÜME GİTMEZ"

Skandal uygulamaya ilişkin Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay ise şunları kaydetti:

"Daha önceki ders kitapları çok kötüydü. Sınav sistemine uygun değildi. Keşke hiç basılmasa diyorduk. Ancak son 5 yıldır kitaplar çok kaliteli hazırlanıyor. O yüzden gelen kitapları okullar artık kullanıyor. Hiç açmadan satışı yapılması doğru değildir. Hiçbir okul idaresi kitapları çöpe atmaz. Bunu yapan okul sayısı ya hiç yoktur ya da çok azdır. Öğrencinin çözüp bitirdiği kitapları evine geri götürmüyor. Bunlar kalırsa geri dönüşüme gider, sıfır olanlar değil."

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