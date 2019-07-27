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Özel okulun ihmali, liseli Hatice'yi Tıp'tan etti

Özel bir okulu çalışarak birinci olarak bitiren Hatice Nesibe Güler adlı genç kız, ÖSYM ile okul arasındaki sistem kopukluğu yüzünden Tıp Fakültesi hayalinden oldu.

Özel okulun ihmali, liseli Hatice'yi Tıp'tan etti

Özel bir okulu çalışarak birinci olarak bitiren Hatice Nesibe Güler adlı genç kız, ÖSYM ile okul arasındaki sistem kopukluğu yüzünden Tıp Fakültesi hayalinden oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:12
Özel okulun ihmali, liseli Hatice'yi Tıp'tan etti

Özel okulun ihmali, liseli Hatice'yi Tıp'tan etti

Lise eğitimi boyunca üniversite hayalleri kurarak çalışan genç kız, okulunu birinci olarak bitirip mezun oldu. Okul birincilerine tanınan kontenjandan faydalanıp hedefi tıp fakültesine girmekti, ancak ÖSYM ile mezun olduğu okulun sistemi arasında yaşanan sıkıntı Hatice Nesibe Güler adlı genç kızın tüm hayallerini alt üst etti..

Aydın’da özel bir okulda lise eğitimini okul birincisi olarak tamamlayıp mezun olan Hatice Nesibe Güler isimli öğrenci, okul idaresinin ihmali ve duyarsızlığı yüzünden hayallerinin yıkıldığını belirtti. Okul birinciliği sisteme işlenmediği için tıp okuma hayallerinin yıkıldığını belirten Hatice Nesibe Güler’in ailesi kızının lise eğitimini aldığı özel okuldan şikayetçi oldu. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailenin şikayeti üzerine öğrencinin okul birinciliğini sisteme işlemeyen okul hakkında soruşturma başlattı.

Olay Aydın Efeler İlçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilk yıllarda Bedesten İş Merkezi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı başında da Malazgirt Meydanı'nda faaliyetini sürdüren özel lisede öğrenim gören Hatice Nesibe Güler okulundan birinci olarak mezun oldu. Üniversite giriş sınavlarını da başarı ile tamamlayan Hatice Nesibe Güler'in ailesi, çocuklarının iyi bir okul kazanmasını beklerken okul birinciliğinin sisteme işlenmediğini görünce ne yapacağını şaşırdı.

Çocuğunun yaşadığı mağduriyeti gidermek için okul yönetimine başvurduğunu belirten Anne Meral Güler, okul idaresinin sorunları ile ilgilenmediğini ileri sürdü. Okuldan sorununu çözemeyince İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran Anne Meral Güler'in müracaatı üzerine Aydın İl Milli Eğitim Müdürü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yardımı ile çocuklarının mağduriyetinin giderilmesi için ÖYSM'ye yazı yazıldığını belirten Anne Meral Güler, "Okul idaresine gittik. Yetkili olan kişiler tatildeymiş. Maalesef bizim sorunumuzu çözmediler. Okul birinciliği sisteme işlenmez ise kızım hayalleri olan tıp fakültesini okuyamayacak. Böyle bir ihmal olabilir mi?" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.

"SORUN SİSTEMDEN KAYNAKLI"

Öğrencinin yaşadığı mağduriyeti doğrulayan ancak sorunu çözmek için Ankara ve ÖYSM ile görüşme halinde olduklarını belirten özel okulun müdürü İ.E. "Öğrencimizin okul birinciliğini sisteme işlemiştik. Ancak sistemdeki bir sıkıntıdan dolayı öğrencimizin birinciliği işlenmemiş. Olay sistemdeki sıkıntıdan kaynaklı bir durum. Gerekirse bizzat Ankara'ya gidip sorunu çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
üniversite TercihLise BirincisiTıp FakültesiAydınÖSYM
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