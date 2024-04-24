Özel üniversitelere yapılan zamlara karşı imza kampanyası



Nisan ayında 2024-2025 dönemi için yeni ücret listelerinin açıklanmasıyla, Arel Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin yıllık ücretlerine yapılan zamların geri çekilmesi için Change.org platformunda bir gün arayla iki ayrı imza kampanyası başlatıldı.

Arel Üniversitesi öğrencisi Ada Yıldız, 17 Nisan 2024 tarihinde “Arel Üniversitesi’nin yaptığı zammı geri çekmesini istiyoruz” başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanyada, 2024-2025 dönemi için duyurulan %100’ün üstündeki ücret zamlarının öğrencileri olumsuz etkilediğini ve birçok öğrenciyi maddi olarak zorladığını vurguladı. Okul ücretlerinin gözden geçirilmesi ve tekrar fiyatlandırma taleplerini dile getirdi. Ada, yaşanan zorluğun öğrencilerin öğrenim geleceği üzerindeki etkisini “Görmezden gelmeyin okumak, eğitim görmek hepimizin hakkı bunu zorlaştırmayın. Erken ödeme süresi bitmek üzere ve hepimiz daha fazla ücret ödemek zorunda kalacağız. Acil olarak bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor aksi takdirde bir çok öğrenci okulu dondurmak veya bırakmak zorunda kalacaktır.” sözleriyle aktardı.

Benzer şekilde 16 Nisan tarihinde İstanbul Kültür öğrencisinde okuyan bir öğrenci tarafından “İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Fahiş Fiyat Artışını Durdurun” başlıklı bir kampanya başlatıldı. 100.750 TL olarak başlayan okul ücretinin bu kadar yüksek oranda artırılmasının kabul edilemez olduğu belirtilen kampanyada zam oranının açıkça aşırı ve haksız bulunduğu vurgulandı. Bu durumun tüm öğrencilerin eğitim hakkını olumsuz etkilediği belirtilerek İstanbul Kültür Üniversitesi yönetiminin fahiş fiyat artışını geri çekmesi talebinde bulundu.

Farklı okullardan öğrencilerin desteği

Arel Üniversitesi ücretleriyle ilgili olan kampanyaya verilen imzalarda eğitim hakkı ve zamların öğrencileri zor durumda bıraktığı vurgulanırken, Bedirhan Mangan içinde bulunduğu zor durumu “Çünkü yapılan fahiş zammı kabul etmiyor ve edemiyorum, üniversite ödememi kendim yapıp kendim okuyorum.” sözleriyle ifade etti.

İstanbul Kültür Üniversitesi fiyat artışıyla ilgili kampanyaya imza veren başka bir okul öğrencisi Görkem Akay ise “Okulların ticaret haline gelmesi biz öğrenciler ve ailelerimiz için çok zorlayıcı oluyor hepimiz tek çocuk değiliz ya da zengin bir aileye sahip değiliz %50 burslu olduğu halde 200K üstü fiyat istenilen öğrenciler olduğunu duydum çok yazık çok!” diyerek destek verdi.

Kampanya adresleri:

https://www.change.org/IstanbulKulturUniversitesiFiyatArtisi

https://www.change.org/ArelUniversitesiFiyatArtisi