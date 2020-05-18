Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden dünya üçüncülüğü

Yöneylem araştırması ve analiz alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve tüm dünyadan 12 bini aşkın üyeye sahip uluslararası bir kuruluş olan INFORMS, dördüncü kez düzenlediği uluslararası INFORMS O.R. & Analytics Student Team Competition’da kazananları açıkladı. 26 ülkeden 274 takımın katıldığı yarışmada Özyeğin Üniversitesi ekibi ilk üçe giren tek Türk takımı oldu.

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. İhsan Yanıkoğlu ve Dr. Dilek Günneç’in danışmanlığında çalışmalarını yürüten öğrenci ekibinde endüstri mühendisliği bölümünden Ahmet Erarslan, Ali Kaan Kurbanzade, Berk Eğen, Çağrı Özmemiş, Merve Sucuoğlu ve Rüzgar Coşkun yer alıyor. Tüm dünyada hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerine açık olmasına olan yarışmada Özyeğin Üniversitesi takımı, lisans öğrencilerinden oluşan ekibiyle ilk üçe girme başarısı elde etti.

Gerçek veriler aracılığıyla öğrencilerin iş dünyasına dair bir problemi çözme yeteneklerinin ölçüldüğü uluslararası yarışmada bu yıl, kurgusal bir üretim firmasının kısıtlı kapasite koşulları altında ürün akışlarını ve dağıtım ağlarını tasarlama görevi verildi. Yarışmada öğrenciler tesis sayısı, lokasyon, üretim süreçleri ve ekipmanlara ait gerçekçi veriler ışığında planlama yaparak, üretim kapasitelerini belirleme ve üretim yerlerinin her birinde iş yükünü dengeleme stratejileri geliştirdi.

Sektör yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan 15 kişilik jüri ekibi, takımların problemi tanımlama, veri kullanımı, metodoloji seçimi, model oluşturma ve analiz becerilerini rapor ve sunumlar aracılığıyla değerlendirdi. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu takım, ortaya koydukları metodolojik çözüm ve ileriye dönük önerileri nedeniyle dünya üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birincilik ödülünü İsrail’den Hebrew University, ikincilik ödülünü ise Şili’den Pontificia Universidad Católica de Chile elde etti. Türkiye’den yarışmaya katılan diğer üniversiteler Boğaziçi ve Bilkent Üniversitesi ile Hollanda’dan Tilburg University mansiyon ödüllerine layık görüldü.

INFORMS Operations Research & Analytics Student Team Competition Hakkında

Öğrenci ekiplerinin tamamına aynı problem, aynı veri setleri ve aynı yazılımlara erişim verilerek, ellerindeki zorlu problemi, yöneylem araştırmaları ve analitik yaklaşım kullanarak çözmeleri istendi. Sektörel ve akademik uzmanlardan oluşan değerlendirme jürisi, finalistleri belirlemek için öğrencilerin yazılı sunumlarını değerlendirdi. Değerlendirmede, öğrencilerin, problemi tanımlamaktan, metodoloji seçimi, veri kullanımı, model geliştirme ve kantitatif analize kadar uzanan analitik süreci tam olarak kullanıp kullanmadıklarına bakıldı.

INFORMS Hakkında

Dünya çapında 12 bini aşkın üyesi olan INFORMS, yöneylem araştırmaları ve analitik alanındaki çalışanlar için dünyanın önde gelen uluslararası derneklerinden biridir. INFORMS, operasyonel süreçleri, karar almayı ve çıktıları iyileştirmek için, yüksek atıf alan yayınlar, konferanslar, yarışmalar, ağ toplulukları ve mesleki gelişim hizmetleri ile yöneylem araştırmaları, yönetim bilimleri ve analitik alanlarındaki en iyi uygulamaları ve gelişmeleri destekler.