Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden dünya üçüncülüğü

Özyeğin Üniversitesi, INFORMS Operations Research & Analytics Student Team Competition 2020’de Türkiye’den İlk Üçe Giren Tek Üniversite Oldu

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:41
Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden dünya üçüncülüğü

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden dünya üçüncülüğü

Yöneylem araştırması ve analiz alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve tüm dünyadan 12 bini aşkın üyeye sahip uluslararası bir kuruluş olan INFORMS, dördüncü kez düzenlediği uluslararası INFORMS O.R. & Analytics Student Team Competition’da kazananları açıkladı. 26 ülkeden 274 takımın katıldığı yarışmada Özyeğin Üniversitesi ekibi ilk üçe giren tek Türk takımı oldu.

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. İhsan Yanıkoğlu ve Dr. Dilek Günneç’in danışmanlığında çalışmalarını yürüten öğrenci ekibinde endüstri mühendisliği bölümünden Ahmet Erarslan, Ali Kaan Kurbanzade, Berk Eğen, Çağrı Özmemiş, Merve Sucuoğlu ve Rüzgar Coşkun yer alıyor. Tüm dünyada hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerine açık olmasına olan yarışmada Özyeğin Üniversitesi takımı, lisans öğrencilerinden oluşan ekibiyle ilk üçe girme başarısı elde etti.

Gerçek veriler aracılığıyla öğrencilerin iş dünyasına dair bir problemi çözme yeteneklerinin ölçüldüğü uluslararası yarışmada bu yıl, kurgusal bir üretim firmasının kısıtlı kapasite koşulları altında ürün akışlarını ve dağıtım ağlarını tasarlama görevi verildi. Yarışmada öğrenciler tesis sayısı, lokasyon, üretim süreçleri ve ekipmanlara ait gerçekçi veriler ışığında planlama yaparak, üretim kapasitelerini belirleme ve üretim yerlerinin her birinde iş yükünü dengeleme stratejileri geliştirdi.

Sektör yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan 15 kişilik jüri ekibi, takımların problemi tanımlama, veri kullanımı, metodoloji seçimi, model oluşturma ve analiz becerilerini rapor ve sunumlar aracılığıyla değerlendirdi. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu takım, ortaya koydukları metodolojik çözüm ve ileriye dönük önerileri nedeniyle dünya üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birincilik ödülünü İsrail’den Hebrew University, ikincilik ödülünü ise Şili’den Pontificia Universidad Católica de Chile elde etti. Türkiye’den yarışmaya katılan diğer üniversiteler Boğaziçi ve Bilkent Üniversitesi ile Hollanda’dan Tilburg University mansiyon ödüllerine layık görüldü.

INFORMS Operations Research & Analytics Student Team Competition Hakkında

Öğrenci ekiplerinin tamamına aynı problem, aynı veri setleri ve aynı yazılımlara erişim verilerek, ellerindeki zorlu problemi, yöneylem araştırmaları ve analitik yaklaşım kullanarak çözmeleri istendi. Sektörel ve akademik uzmanlardan oluşan değerlendirme jürisi, finalistleri belirlemek için öğrencilerin yazılı sunumlarını değerlendirdi. Değerlendirmede, öğrencilerin, problemi tanımlamaktan, metodoloji seçimi, veri kullanımı, model geliştirme ve kantitatif analize kadar uzanan analitik süreci tam olarak kullanıp kullanmadıklarına bakıldı.

INFORMS Hakkında

Dünya çapında 12 bini aşkın üyesi olan INFORMS, yöneylem araştırmaları ve analitik alanındaki çalışanlar için dünyanın önde gelen uluslararası derneklerinden biridir. INFORMS, operasyonel süreçleri, karar almayı ve çıktıları iyileştirmek için, yüksek atıf alan yayınlar, konferanslar, yarışmalar, ağ toplulukları ve mesleki gelişim hizmetleri ile yöneylem araştırmaları, yönetim bilimleri ve analitik alanlarındaki en iyi uygulamaları ve gelişmeleri destekler.

Üniversite öğrencilerinin büyük başarısı | Mars keşif aracı dünya finalinde
Üniversite öğrencilerinin büyük başarısı | Mars keşif aracı dünya finalinde
Küçük Atakan'a sosyal medyada küfür eden sapkın üniversiteden atıldı 
Küçük Atakan'a sosyal medyada küfür eden sapkın üniversiteden atıldı 
Kahve Dünyası Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde
Kahve Dünyası Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde
Özyeğin Üniversitesi burs başvuruları 15 Haziran'a kadar sürecek
Özyeğin Üniversitesi burs başvuruları 15 Haziran'a kadar sürecek
Türk Hava Yolları ve Özyeğin Üniversitesi iş birliği yaptı
Türk Hava Yolları ve Özyeğin Üniversitesi iş birliği yaptı
Dünyanın en zenginleri listesine Türkiye'den 4 isim girdi
Dünyanın en zenginleri listesine Türkiye'den 4 isim girdi
Fibabank’ın ardından ING de HSBC Türkiye için harekete geçti
Fibabank’ın ardından ING de HSBC Türkiye için harekete geçti
Endeavor Türkiye Başkanlığına yeniden Murat Özyeğin seçildi
Endeavor Türkiye Başkanlığına yeniden Murat Özyeğin seçildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitre, zekât ve fidye bağışlarınız Darüşşafaka’ya
Fitre, zekât ve fidye bağışlarınız Darüşşafaka’ya
Bu yıl okullar açılacak mı? Bakanlık hazırlık yapıyor mu
Bu yıl okullar açılacak mı? Bakanlık hazırlık yapıyor mu
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden uluslararası başarı
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden uluslararası başarı
FMV Işık Okulları’ndan 19 Mayıs’ta renkli kutlama
FMV Işık Okulları’ndan 19 Mayıs’ta renkli kutlama
LGS ve YKS'ye adım adım | Disiplin ve moralinizi bozmayın
LGS ve YKS'ye adım adım | Disiplin ve moralinizi bozmayın
Uzaktan eğitim faydalı mı? | Veliler öğrenciler ne diyor?
Uzaktan eğitim faydalı mı? | Veliler öğrenciler ne diyor?
British Council’dan ‘80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye’
British Council’dan ‘80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye’
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden meslek yüksekokulu adaylarına destek
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden meslek yüksekokulu adaylarına destek
Sabancı Üniversitesi, Türkiye'de 1. dünyada 55. sırada 
Sabancı Üniversitesi, Türkiye'de 1. dünyada 55. sırada 
İHÜ’de sosyoloji doktora programı açıldı
İHÜ’de sosyoloji doktora programı açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim