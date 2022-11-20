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Palandöken | Çocuklar işçi değil öğrenci olmalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken; Çocuk haklarını korumak yarını korumaktır, yeni nesiller geleceğimizin nefesi bugünümüzün mirasıdır. Çocuklarımız işçi değil öğrenci olmalı, en önemli gelecek yatırımı çocuklarımızı iyi yetiştirmektir.

20 Kasım 2022 Pazar 10:08
Palandöken | Çocuklar işçi değil öğrenci olmalı

Palandöken | Çocuklar işçi değil öğrenci olmalı


ANKARA- Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın, mutlu ve özgür bir biçimde yaşayacağı sevgi dolu bir dünya oluşturarak hiçbir çocuğumuzun temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmaması için uğraşıyor, Konfederasyonumuz ile UNİCEF işbirliği içerisinde çocuk işçiliğinin önüne geçiyoruz. Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle geleceğimize yön verecek olan çocuklarımızın bu önemli gününü büyük bir içtenlikle kutluyorum” dedi.

-“BUGÜNÜN ÇOCUKLARI YARININ YOL GÖSTERENLERİDİR”

Geleceğe yapılan en önemli yatırımının çocukları iyi yetiştirmek olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “20 Kasım 1989’da kabul edilerek 33 yıldır çocuklarımızın uluslararası düzeyde haklarının güvence altına alındığı Çocuk Hakları Günü çocuklarımızın haklarını korumak için belirlenmiş olsa da mağdur olan çok fazla çocuk var. Oysa çocuklar dünyanın en büyük servetidir. Yarınımıza yön verecek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan onlardır. Bizler tüm çocukların eşit şartlarda yaşayabilmesi için çalışmalı, bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirme bilinciyle hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

-“ÇOCUKLAR İŞÇİ DEĞİL ÖĞRENCİ OLMALIDIR”

Ülkemizde yüzbinlerce çocuk işçi olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Çocuk emeği sömürüsüne dayanan çocuk işçiliği çocukları fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal yönden olumsuz etkiliyor. Pandemiden kaynaklı olumsuz ekonomik koşullardan dolayı çocuk işçi sayısı ülkemizde 700 binin üzerine çıkmış durumda. Bu durum ne yazık ki hepimiz için çok üzücü. Oysa çocuklar işçi değil öğrenci olmalıdır. Çocuk işçiliği çocukların potansiyellerini, saygınlıklarını eksiltiyor ve fiziksel, zihinsel gelişimlerinin önünde bir engel oluyor. Bundan dolayı bizler çocukların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, oyun ve güven içerisinde gelişimlerini devam ettirmesi için var gücümüzle çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

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