Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler

Tercih dönemine doğru yaklaştığımız günlerde, üniversite adayları iyi bir üniversitenin ve parlak bir geleceğin hayalini kuruyor... Ancak üniversite diploması, tek başına iş dünyasının kapılarını açmaya yetmiyor. İş dünyası, kritik düşünme becerileri, bilgi okuryazarlığı, esneklik ve uyum, üretkenlik, liderlik gibi 21’inci yüzyıl yetkinliklerine sahip mezunlar arıyor.Yeditepe Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın'a göre yetkinlikler listesinin başında ise yılmazlık (resilience) geliyor.

Çabuk iyileşme ve zorlukları yenme gücü, toparlanma, dirençlilik, esneklik ve eski işlevsellik düzeyine dönebilmek... Bir başka deyişle yılmadan yola devam etmek ve başlanan işin sonunu getirebilmek, parlak iyi bir kariyerin de altın anahtarı.

YILMAZLIK: YILMADAN DEVAM ETMEK

Dr. Görkem İldaş'ın hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programına katılan Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, tercih heyecanı yaşayan üniversite adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.Üniversite eğitimi sırasında öğrencilerin kazanacağı bilgi ve becerilerin öneminin altını çizen Aydın, öğrencilere 'arkanıza dönüp bakın, yarım bıraktığınız çok fazla şey varsa, sizin yılmazlık beceriniz gelişmemiştir' uyarısı yaptı. 21. yüzyıl yetkinliklerinin altını çizen Aydın, bu becerilerin edinilmesinde üniversitenin rolünü de anlattı.

'ÖĞRENCİ KULÜPLERİNE KATILIN'

Öğrencilere, üniversitede öğrenci kulüplerine katılma çağrısı yapan Aydın'a göre, bu kulüplerde yürütülen çalışmalar, liderlikten yılmazlığa pek çok becerinin gelişmesine fırsat yaratıyor. 'Öğrenci kulübü etkinliklerine katılmak, öğencilerin bu tür özelliklerinin gelişmesine katkı sunan bir etkinliktir. Liderlik geliştirir, girişimcilik ve yılmazlık geliştirir, bir arada çalışmayı gerektirir ' diye konuşan Aydın, liderlik becerisine de dikkat çekti.

LİDERLİK BECERİSİ ÖNEMLİ AMA...

'Liderlik çok önemli bir vasıf ama bu demek değildir ki herkes lider olacak. Bazıları da çok iyi bir takım oyuncusudur' diye konuşan Aydın, kulüp çalışmalarının bu kişisel özellikleri ortaya çıkarması ve geliştirmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Aydın, zorlu geçen kovid-19 pandemisi ve uzaktan eğitim sürecinin de farkında olmadan 'esneklik' becerisini geliştirdiğini söyledi.

PANDEMİ 'ESNEKLİK' BECERİMİZİ GELİŞTİRDİ

'Pandemi dönemi, gençlerimizin değişim ve estetik özelliğini ortaya çıkardı. Öğrenci kampüsteyken bir anda evine gitti ve sınıf yerine evinde, bilgisayarının başında eğitim almaya başladı. Eğer bu gencimiz, sınıftan eve geldim ve aynı performansı gösteriyorum demişse, o arkadaşım çok iyi bir esneklik yeteneğine sahiptir' diye konuştu. Bu yetkinliklerin geliştirilmesi noktasında üniversitenin rolünün büyük olduğunu vurgulayan Aydın, adaylara tercih yaparken 'üniversitenin bu özelliklerini de göz önünde bulundurun' çağrısı yaptı.

'TERCİH HAYATIN SONU DEĞİL, BAŞLANGICI'

'Adaylar, tercihin hayatın sonu olduğunu da düşünmesin çünkü sadece başlangıcı' diye konuşan Aydın, yatay geçiş ve çift anadal hatırlatması yaptı. Aydın, üniversitelerin şu anki sisteminde isteyen ve emek veren bir öğrencinin yapamayacağı şey olmadığını da sözlerine ekledi.