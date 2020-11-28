Polis Akademisi'ne 8 bin öğrenci alınacak



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Polis alımı başvuru şartları neler? 27. Dönem Polis Akademisi alımı başvurusu, sınavları ne zaman? İşte 27. Dönem POMEM alımı ile ilgili son dakika gelişmeler...

Polis Akademisi, 8 bin polis alımı yapacağını duyurdu. Polis olmak isteyen adayları ilk önce başvuru işlemlerini gerçekleştirecek, ardından polis olabilmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girecek. Polis alımı başvurusu yapabilmek için başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Peki 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru şartları neler? Polis alımı başvuru işlemleri ne zaman başlıyor? İşte 27. Dönem POMEM polis alımı hakkında her şey...

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.