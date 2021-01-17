Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda önemli görev

Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığı’na Getirildi

17 Ocak 2021 Pazar 15:17
Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda önemli görev

Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda önemli görev


Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığı’na getirildi.

Prof. Dr. Füsun Yıldız görevi üstlenmesinin ardından 6 kişiden oluşan komite ile yaptıkları ilk toplantıda, eylem planlarını oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını ifade etti. 

Ulusal ve uluslararası arenada farkındalık yaratılması gereken sağlık konularında çalışmalar yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, yurt dışındaki KKTC'li bilim insanlarıyla, adada yaşayan ve çalışan bilim insanlarını bir araya getireceklerini söyledi.

Prof. Dr. Füsun Yıldız, önceliklerinin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile birlikte COVID-19’la mücadelede halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığının ilk icraatlarından biri COVID-19’la ilgili kamu spotları hazırlamak olacak. 

Prof. Dr. Füsun Yıldız Kimdir?

Füsun Yıldız 3 Ağustos 1965’te Antalya’da doğdu. Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde alan Yıldız daha sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Füsun Yıldız, göğüs hastalıkları üzerine uzmanlık ve doktora düzeyindeki eğitimini ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi.  

Yıldız, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev aldığı sürede 1996’da yardımcı doçentlik, 1999’da doçentlik ve 2005 yılında da profesörlük unvanlarını aldı. 

Astım, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele, KOAH ve kadınlarda akciğer sağlığı alanlarında özel çalışmaları bulunan Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın ulusal ve uluslararası pek çok makalede imzası bulunuyor. 

Prof. Dr. Yıldız’ın, Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Sağlığa Evet Derneği (eski Sağlık Enstitüsü Derneği), Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği,  Avrupa Solunum Derneği (ERS) ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) gibi kurumlarda üyelik ve görevleri bulunuyor. Prof. Dr. Füsun Yıldız evli ve 2 çocuk annesidir.  

KKTC'de üretilen yerli solunum cihazı MÜSİAD Expo'da
KKTC'de üretilen yerli solunum cihazı MÜSİAD Expo'da
KKTC seçimleri Türkiye'de sevinçle karşılandı
KKTC seçimleri Türkiye'de sevinçle karşılandı
Meral Kaplan boşanma davasını iple çekiyor
Meral Kaplan boşanma davasını iple çekiyor
Tavuklarına bakmak için yanlışlıkla izni KKTC'den aldı
Tavuklarına bakmak için yanlışlıkla izni KKTC'den aldı
Covid-19 ile gelen “global ortaklık”
Covid-19 ile gelen “global ortaklık”
Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'Kıbrıs' uyarısı
Fatih Erbakan'dan çarpıcı 'Kıbrıs' uyarısı
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret
TİM ilk yurt dışı temsilcilik ofisini KKTC'de açtı
TİM ilk yurt dışı temsilcilik ofisini KKTC'de açtı
Anahtar Kelimeler:
KKTCFüzun Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör protestosuna operasyon | 17 gözaltı var
Rektör protestosuna operasyon | 17 gözaltı var
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektöre protesto
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektöre protesto
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri sahiplerini buldu
Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri sahiplerini buldu
YTÜ, TÜBA-GEBİP Ödüllerinden En Fazla Ödül alan devlet üniversitesi oldu
YTÜ, TÜBA-GEBİP Ödüllerinden En Fazla Ödül alan devlet üniversitesi oldu
Işıklılar, 135. yıl dönümü mutluluğunu Hakkari’deki miniklerle paylaştı
Işıklılar, 135. yıl dönümü mutluluğunu Hakkari’deki miniklerle paylaştı
Boğaziçi Üniversitesi | NeurotechEU ile yükseköğretimde yeni dönem başlıyor
Boğaziçi Üniversitesi | NeurotechEU ile yükseköğretimde yeni dönem başlıyor
Polis Akademisi'ne 8 bin öğrenci alınacak
Polis Akademisi'ne 8 bin öğrenci alınacak
İTÜ mezunu kadın CEO'lar deneyimlerini aktardı
İTÜ mezunu kadın CEO'lar deneyimlerini aktardı
Kuantum Yolculuğu'na geri sayım başladı
Kuantum Yolculuğu'na geri sayım başladı
Covid-19'a karşı vücudu güçlendiren online farkındalık festivali
Covid-19'a karşı vücudu güçlendiren online farkındalık festivali

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim