Rektör protestosuna operasyon | 17 gözaltı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik tepkiler sürerken dün düzenlenen protesto gösterilerinin ardından 17 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gösterilerde yer alan 7 kişinin ise polis tarafından arandığı duyuruldu.

Boğaziçili öğrencilerin avukatı Ezgi Önalan: "Sabah saatlerinde çıplak arama dayatması ile karşılaşmışlar. Gözaltına alınırken telefonlarına el konulanlar var, darp edilenler var, darp raporları mevcut" https://t.co/bjln6BXUHQ pic.twitter.com/PRzO9M0Mgl — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) January 5, 2021

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör atanmasını protesto etmek için toplanan öğrencilere okul dışından destek vermek üzere gelen 17 kişi, çıkan olayları kışkırttıkları gerekçesiyle evlerinden gözaltına alındı. 7 şüpheli ise aranıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Gözaltına alınanlardan sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca aralarında MLKP dahil terör örgütüyle irtibatı olan, örgütsel kaydı bulunan kişiler de var" dedi. Ancak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyonlar sırasında gözaltına alınanlardan 14'nün Marmara, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Üni. Öğrencisi olduğu duyuruldu

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yeni rektör protestosuna ilişkin 17 kişi evlerinden gözaltına alındı. 7 kişi ise aranıyor.

Edinilen ilk bilgilere İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü, üniversitedeki protestolara Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olmadığı halde katılarak provokasyon yaptığı ileri sürülen ve yasa dışı sol gruplara üye olduğu iddia edilen 24 kişiyi yakalamak için 13 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, 7 şüpheli ise aranıyor.

SADECE 2'Sİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarının soruları üzerine, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi:

"Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca aralarında MLKP dahil terör örgütüyle irtibatı olan, örgütsel kaydı bulunan kişiler de bu 17 kişi arasında var. Bu olayın iki boyutu var. Bir tanesi orada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, polisimize mukavemet dahil, aynı zamanda 'katil polis' diye bağırıldığını gördük. Polisimize tekme atıldığını gördük. Bunların gereği yapılacak. İkincisi de bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu anlamda birçok kısıtlamayla insanlarımız ve bizler karşı karşıyayız. Bu kısıtlamalara, tedbirlere uyulmadığını gördük. Bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli tespitleri yaptılar ilgililere tebligatlarda bulunulacak."