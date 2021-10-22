Sabancı Üniversitesi bu yıl da Türkiye’den birinci sırada yer aldı

Sabancı Üniversitesi, bu yıl da Türkiye’den birinci sırada yer alan üniversite oldu. Böylece Sabancı Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında liderliğini sürdürdü.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler 2022 Sıralaması’nı duyurdu. Sabancı Üniversitesi, 52 ülkeden 698 üniversitenin değerlendirildiği listede 44. sırada, Türkiye’den ise 54 üniversite arasında birinci sırada yer aldı.

Sabancı Üniversitesi ayrıca,Göre Dünya Üniversiteler 2022 Sıralaması sonuçlarına göre; Bilgisayar Bilimi’nde 891 üniversite arasında 401-500 bandında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, THE verilerine göre; bilimsel yayın ve araştırmacı sayısı ile belirlenen araştırma boyutunda Türkiye’nin en önde gelen üniversitesi olduklarını söyledi.

Dünyada tanınan ve takdir edilen bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlediklerini ifade eden Yusuf Leblebici, şu şekilde konuştu: Sabancı Üniversitesi olarak gerek eğitim programlarımızın kalitesi ve özgünlüğü, gerekse bilim dünyasına yapmakta olduğumuz katkıları simgeleyen araştırma çıktılarımızla, Türkiye’de ve dünyada fark yaratıyoruz. Bunun sonucu olarak gelişmekte olan ülkeler sıralamasının yanı sıra dünya üniversiteler sıralamalarında da çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri Sıralamasında son 3 yılda Türkiye’den sıralamaya dahil olan üniversiteler arasında 1. Sırada yer alıyoruz. THE verilerine göre; bilimsel yayın ve araştırmacı sayısı ile belirlenen araştırma boyutunda Türkiye’nin en önde gelen üniversitesiyiz. Ayrıca, sanayi destekli projeler ve sanayi gelirleri kategorisinde tüm dünya üniversiteleri arasında 27. sırada bulunuyoruz. Türkiye’nin en iyisi olmayı sürdürmekle kalmayıp, tüm dünyada en üst sıralarda tanınan ve takdir edilen bir araştırma üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz. Bu amaca yönelik olarak sürekli geleceğe hazırlanıyoruz. Araştırma altyapımızı daha da zenginleştirecek adımları atıyoruz. Üniversitemiz bünyesindeki merkezlerimiz ile ulusal ve uluslararası çok büyük ölçekli projelere ev sahipliği yapıyoruz. Geldiğimiz noktada, bilimsel başarılara ve geleceğe yön veren pek çok çalışmada Sabancı Üniversitesi imzasını görebilirsiniz. Bu sonuçlar da yaptığımız başarılı çalışmaların bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.