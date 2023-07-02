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Sabancı Üniversitesi programları dünya liderleri arasında

Sabancı Üniversitesi, EDU, Financial Times tarafından hazırlanan ve Oxford, London Business School gibi itibarlı eğitim kurumlarının yer aldığı Kuruma Özel Programlar Dünya Sıralaması’nda Türkiye’den 1., dünyada 36. sırada yer aldı.

02 Temmuz 2023 Pazar 16:55
Sabancı Üniversitesi programları dünya liderleri arasında

Sabancı Üniversitesi programları dünya liderleri arasında  

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Financial Times Kuruma Özel Programlar 2023 dünya sıralamasında, 2018’den bu yana toplam 42 basamak yükselerek, 36’ıncı sıraya yerleşti. Oxford, London Business School gibi itibarlı eğitim kurumların sıralandığı listede Türkiye’de, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 1. sırada olan EDU; dünyadaki gelişmeleri izleyerek, yenilikçi öğrenme araçlarıyla tasarladığı programlarıyla iş dünyasına katkıda bulunmayı sürdürüyor. 

EDU, 2023 yılında genel değerlendirmede 36. sıraya yükselmenin yanı sıra; dünyada “En Çok Referans Olunan" kategorisinde 1’inci, "Gelecekte Kullanım" kategorisinde 16’ıncı, "Büyüme" kategorisinde 10’uncu ve "Yeni Beceri ve Yetkinlik Kazandırma" kategorisinde 30’uncu oldu.  

Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü Gonca Börekçi Baybaş, EDU’nun 2018 yılından bu yana sıralamadaki yerinin hızlı yükselmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sıralamada geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dünyanın önemli ve köklü üniversitelerini geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Pek çok kriterde aldığımız değerlendirme sonuçlarıyla sadece Türkiye’de değil, bölgemizde de yine öncü ve lider konumundayız. Öğrenme ortağımız olan şirketler ve katkıda bulunan eğitim ortaklarımızla birlikte elde ettiğimiz bu başarı, önümüzdeki yıllarda katlanarak devam edecek. Üniversitemizin dünyadaki yerini, Türkiye’deki yönetici eğitimleri alanındaki lider konumumuzu daha da güçlendiren bu başarı ile iş dünyasının geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Sabancı Üniversitesi
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