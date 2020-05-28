Sabancı Üniversitesi yaz okuları online eğitimle açılacak

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULLARI ÖĞRENCİLERİYLE ONLINE EĞİTİMLE BULUŞACAK





2011 yılından bu yana çeşitli alanlardaki eğitim programları ve sosyalleşme ortamıyla 13-17 yaş arasındaki gençleri, yaz döneminde, çok kültürlü üniversite hayatına hazırlayan Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulları, COVID-19 önlemleri kapsamında bu yıl ilk kez online olarak gerçekleşecek.

29 Haziran – 10 Temmuz 2020 ile 13 Temmuz-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında 2 dönem halinde düzenlenecek Online Lise Yaz Okulları’nda öğrenciler doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim, başarı ve meslek dahil olmak üzere 40’tan fazla üniversite dersi arasından seçim yapabilecekler. Ayrıca İngilizce Dil Okulu öğrencilere dil becerilerini geliştirme imkânı sunarken, Nanoteknoloji Yaz Okulu ile bilim ve teknolojiye meraklı öğrenciler için farklı bir alanın kapıları açılacak.

Yaz okulunda tüm eğitimler Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından canlı olarak verilecek.

Sınırlı kontenjanda sunulan Online Lise Yaz Okulları için kayıtlar devam ediyor. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2020.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulları ile ilgili detaylı bilgi için https://liseyazokulu.sabanciuniv.edu/ adresini ziyaret edebilirsiniz.