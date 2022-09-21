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Sabancı Vakfı'ndan Karşılıksız Burs Aylık 2.000 TL

Sabancı Vakfı’nın 2022-2023 eğitim-öğretim yılında bursiyerlerine sağlayacağı burs desteğinin tutarı açıklandı. 48 yıldır üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren Sabancı Vakfı, bu eğitim yılında 10 ay süresince aylık 2.000 TL burs desteği verecek.

21 Eylül 2022 Çarşamba 10:45
Sabancı Vakfı'ndan Karşılıksız Burs Aylık 2.000 TL


Sabancı Vakfı Karşılıksız Burs Tutarını Aylık 2.000 TL Olarak Belirledi


 

Sabancı Vakfı, başarıların teşvik edilmesi hedefiyle, her yıl yaklaşık 1.500 öğrenciye burs veriyor. 48 yıldır başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini üniversiteye girişten mezuniyete kadarki süre boyunca karşılıksız burslarla destekleyen Vakıf, bu yılki burs tutarını aylık 2.000 TL olarak açıkladı. 

Bugüne kadar yılda 9 ay süresince verilen burs desteği, 2022-2023 eğitim yılından itibaren 10 aya çıkarılıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmazken; mezun bursiyerler isteklerine göre burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentorluk yapabiliyor.

48 yılda 51 binin üzerinde burs veren Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor. 
Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere veriliyor. 
Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli 5’er öğrenciye veriliyor. 
Sabancı Vakfı Vista Bursu: YKS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin Turizm İşletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor.

Sabancı Vakfı’nın bu yıl burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuruları için üniversitelerin burslarla ilgili bölümlerini ve sabancivakfi.org adresini takip etmeleri gerekiyor. 

Burslar hakkında detaylı sorularınız için burs@sabancivakfi.org adresine e-posta ile ulaşabilirsiniz.
 

Anahtar Kelimeler:
BursSabancı Vakfı
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