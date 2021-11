Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri



Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Professional Women’s Network (PWN) İstanbul’un sağlık sektöründeki kadın liderliğinin önündeki engelleri kaldırmak hedefiyle SDSN ve Awen for Us desteği ile hayata geçirdiği “Sağlığa Yön Veren Kadın Liderler” Gelişim Sertifika Programı 8 Ocak 2022’de başlıyor. Sağlık sektörünün önde gelen şirketlerindeki kadın liderlerin de katkıda bulunduğu “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” programı, sağlık ve ilaç sektöründe en az beş yıldır çalışan kadın liderlerin gelişimine yönelik toplam 6 modül ve sağlık sektöründeki üst düzey yöneticilerin birebir koçluk ve mentörlük desteğinden oluşuyor.

Program kapsamında PWN İstanbul üyesi ve gönüllüsü pek çok sağlık ve ilaç şirketinin üst düzey liderleri katılımcılarla bir araya gelecek. 4 ay sürecek olan sertifika programında opsiyonel olarak Harvard Üniversitesi ilave modülleri ile Harvard Üniversitesi “Liderlikte Kadın: Yükselen Liderler için Online Sertifika Programı"nı tamamlama olanağı da sunulacak.

“Daha çok kadın lider ile başarı hikayeleri de artacaktır”

BÜYEM ve UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut, sürdürülebilirliğin tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olduğu günümüz dünyasında sürdürülebilir başarının kadın ve erkeklerin eşitliğine dayalı bir yönetim anlayışı ile mümkün olduğunu vurguluyor. Kadınlarla erkeklerin dengeli bir şekilde yer aldığı yönetim kurullarının daha iyi çalıştığına dikkat çeken Atabarut, “Kadın ve erkek yöneticiler, çeşitli alanlarda getirdikleri güçlü yönler ile birlikte fark yaratıyor. Kadınlar sorumluluk aldıklarında yüzde 80 sonuca ulaşmadan, işi tamamlanmış olarak görmüyorlar. Yönetim kurullarındaki kadın lider sayısı yükseldikçe başarı hikayeleri de artacaktır” diyor.

PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun, “Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” programı ile sektörde, kadın liderlerin önündeki engelleri kaldırmak üzere güçlü bir adım attıklarını söylüyor. Olsun, “Program ile sağlık ve ilaç sektöründeki kadın liderlerin gelişimini desteklemek üzere yola çıktık. Amacımız sağlık endüstrisinde yer alan kadın çalışanların; kişisel ağlarını genişletmek, günün liderlik becerileri ile donanmalarını, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetişim nosyonuna ve vizyoner bakış açısına sahip olmalarını sağlamak. Kadın profesyonellerin geleceğini şekillendirmeye ve güçlü kadın lider sayısını artırmaya odaklandık” diyor.

“Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” programındaki ilham verici konuşma ve atölyelerle katılımcılar, kişisel farkındalık ve liderlik kimliklerini güçlendirme fırsatı bulurken, aynı zamanda oluşturacakları network ile kendileri ve etrafındakiler için ilham verici bir pozitif değişim yolculuğu için cesaret kazanacaklar. Proje çalışmalarını da kapsayan programda katılımcılar, kendilerine atanacak mentörleri ile ayda en az bir kere fiziksel/sanal olarak bir araya gelerek gelişim yolculuklarına devam edecekler. Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik kadrosunun yanı sıra SDSN Türkiye, PWN İstanbul ve Awen for Us uzmanlarının katkıları ile hazırlanan program; online dersler, konuk konuşmacılar, mentörlük ve network oluşturma gibi aktiviteler ile destekleniyor.



PWN Kadın liderler ve sektördeki üst düzey yöneticiler ile mentör-menti eşleşmesi yapılacak

Programın “Mentörlük” başlığında düzenlenecek 7. Modülünde katılımcılara; Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, Kampotu Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, Takeda Genel Müdürü Şeyda Atadan, Bristol Myers Squibb Genel Müdürü Ece Kaşıkçı, Kurtsan İlaç, Centrion İlaç ve Otacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çelik, Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ, MSD Türkiye Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu, Abbvie Genel Müdürü Mete Hüsemoğlu, Daicchi Sankyo Genel Müdürü Fatih Yedikardeş, Pfizer Genel Müdürü Cem Açık, Novo Nordisk Genel Müdürü Burak Cem, Abbott Genel Müdürü Canan Bademlioğlu, Fresenuis Kabi Genel Müdürü Rezzan Özoğul, Italfarmaco Genel Müdürü Didem Bay ve Liv Hospital Genel Koordinatörü Meri İstiroti, Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz gibi isimler tarafından mentörlük desteği verilecek. Program kapsamında PWN Kadın liderler ve ilaç sektöründeki Genel Müdür ve üst düzey liderlerden mentör ve menti eşleşmesi yapılacak. Her eşleşmede 3 görüşme gerçekleştirilecek. Katılımın maksimum 20 kişi ile sınırlı olduğu programa Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi web sitesinden ön kayıt yaptırılabiliyor.

Programda şu konular işlenecek:

Modül 1 - “Yeni Dünya Düzeni”: “Türkiye Ekonomisi ve Küresel Gelişmeler: Covid19 ve İktisadi Etkiler”, “İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı”, “VUCA Döneminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı”

Modül 2 - Etkin Yönetim: “Nasıl Rekabet Edeceğiz? Önce Strateji”, “Tasarımcı Odaklı Düşünce”, “Büyük Veri ile Yönetim ve Dönüşüm”, “Konuşan Finansal Tablolar.”

Modül 3 - Liderlik, Değerler ve Kişisel Farkındalık: “Liderlik Tipleri ve Liderlik Vizyonu”, “Kendini Tanı ve Kabul Et: Ben ve Değerlerim”, “Kendin, Yakın ve Geniş Çevren İçin Değer Yarat ve İçselleştir”, “Stresli Süreçlerin Yönetiminde Farkındalık ve Adaptasyonun Önemi.”

Modül 4 - Yönetimde Kadın Liderliği: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Kurumlarda Değişim ve Çeşitlilik Yönetimi”, “Global Dünyada Kadın ve Liderlik Teması” ve “Kurum İçi Politika Yönetimi”

Modül 5 - Etkin İletişim, Kişisel Marka Yaratımı ve Takım Olmak: “Çağımızda Etkili Liderlik İletişimi”, “Kişisel Marka Yaratmak”, “İnsana Hikayelerle Dokun”, “VUCA’da Yüksek Performanslı Takım Olmak.”

Modül 6 - Sağlık Sektörüne Genel Bakış- Cafe Diyalog: “Sağlık Endüstri Dinamikleri: Fiyatlandırma ve geri ödeme, Finansal yönetim, R&D”, “Sağlık Endüstrisinde Paydaş Yönetimi: Sektör ve Hasta Dernekleri, AIFD, IEIS çalışmaları”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sağlık Politikaları”, “Sağlık Endüstrisinde İnovasyon, Dijital Dönüşüm”, “KSS Projeleri ile Sosyal Etkiyi Büyütmek”, “Sağlık Endüstrisinde Liderlik (Panel)”, “Sağlık Endüstrisi’nde İlaç Dışı Sağlık Ürünleri (Besin Destekleri ve Dermokozmetik)”, “Devlet Gözünden Sağlık Politikaları Yönetimi”

“Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler” Gelişim Programı Başvuru linki:

https://buyem.boun.edu.tr/egitim/sagliga-yon-verecek-kadin-liderler-gelisim-programi.html