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Sakıp Sabancı Eğitim ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni dereceyle bitiren ilk üç öğrenci 50 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.

30 Haziran 2020 Salı 12:05
Sakıp Sabancı Eğitim ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu

Sakıp Sabancı Eğitim ödülleri 26'ncı kez sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın sorumluluğunda 26 yıldır sürdürülen “Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri”, 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezunlarına takdim edildi. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden ilk üç derece ile mezun olan öğrenciler, merhum Sakıp Sabancı’nın gençleri teşvik etmek amacıyla başlattığı “Eğitim Ödülleri” kapsamında toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ile ödüllendirildi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri ve başarı sertifikaları verildi. Okul birincisi Görkem Tezcaner’e 25, ikincisi Simay Aydeniz’e 15 ve üçüncüsü Serenay Yilmaz’a 10 Cumhuriyet altını takdim edildi.

Ödül alan öğrencileri tebrik eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan‘‘Merhum Sakıp Sabancı iyi bir geleceğin iyi yetişmiş gençlerle mümkün olacağını söyler, eğitime yapılan yatırımlara büyük önem verirdi. Gençlere sık sık sadece kendileri için değil, Türkiye için de başarılı olmaya mecbur olduklarını hatırlatırdı. Günümüzde artık eğitim sadece okullarla sınırlı değil, yaşam boyu devam eden bir döngü. Sakıp Sabancı Anadolu Lisemiz başarı sıralamasında Türkiye 8.’si olması bizi gururlandırıyor. Küresel olarak zor günlerden geçtiğimiz Covid-19 pandemi döneminde 2019-2020 eğitim-öğretim yılını büyük bir özveri ve başarı ile tamamladığınız için sizi, ailelerinizi ve bu başarınızda büyük katkısı olan öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Hayatınızın bundan sonraki döneminde de bu zorlu süreçte gösterdiğiniz azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğinize gönülden inanıyorum” dedi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 118 öğrenci mezun oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanla üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince “Sakıp Sabancı Başarı Bursu” verilecek.

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