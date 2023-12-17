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Sarıyer Akademi Öğretmenleri velilerle buluştu

Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “Sarıyer Akademi’yi Türkiye Akademi olarak daha ileri bir boyuta taşıdık. En değerlilerimizi teslim ettiğimiz öğretmenlerimizin de eğitimlerine her zaman özen gösteriyoruz"

17 Aralık 2023 Pazar 13:49
Sarıyer Akademi Öğretmenleri velilerle buluştu






Sarıyer Akademi Öğretmenleri velilerle buluştu


Sarıyer Akademi öğretmenleri, 12. sınıf öğrencilerinin durum değerlendirmesini yapmak için velilerle bir araya geldi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de katıldığı toplantıda veliler çocuklarının dersleri hakkında bilgi aldı.

HEM ÖĞRETİYOR HEM DE ÖĞRENİYORLAR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “Fiziki tüm sorunları ortadan kaldırarak Sarıyer Akademi’yi Türkiye Akademi olarak daha ileri bir boyuta taşıdık. En değerlilerimizi teslim ettiğimiz öğretmenlerimizin de eğitimlerine her zaman özen gösteriyoruz. Devamlı olarak kendimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Bizler üretirken öğrenme sürecini devam ettirmiş olduk” diye konuştu.

“BİZ BURAYA KENDİNE HEDEF KOYMUŞ ÇOCUKLARI ALIYORUZ”

Sarıyer Akademi’nin öneminin altını çizerken, öğretmenlik mesleği sıradanlaşırsa ülkenin de sıradanlaşacağının vurgusunu yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bunun için bu meslek çok önem arz ediyor. Burası herkesin gelmek istediği bir yer. Bize gelen en büyük talep, istek buranın kapasitesinin artırılması oluyor. Çocuklarımızın kent yaşamını buradaki sosyal hayatı görebilmesi çok önemli. Burada evet hedefi olan öğrencilerimiz var. Türkiye’nin en önemli üniversitelerine çocuklarımızı yolluyoruz. Eğer öyle bir torpil söz konusu olsaydı bu kaliteyi yakalayamazdık. Çocuklarımıza güvenip gerekli kontrolleri de yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak başarıyı yakalamamız mümkün olacaktır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Sarıyer Akademi öğretmenleri branşlarına göre ayrılan sınıflarda velilerle özel olarak görüştü.
 

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SarıyerSarıyer AkademiŞükrü Genç
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