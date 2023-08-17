Sarıyer Akademi yeni eğitim yılına başmadı

Yüz yüze ve hibrit eğitim ile öğrencileri sınavlara hazırlayan Sarıyer Akademi’de yeni dönem başladı. 14 Ağustos’ta hızlandırılmış program ile başlayan dersler kapsamında 28 Ağustos’ta 8.sınıflar, 4 Eylül’de 11.sınıflar, okulların açılmasıyla birlikte de 7.sınıf öğrencileri alanında uzman öğretmenler ile eğitime devam edecek. Öğretmenlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da hizmet içi eğitim aldıktan sonra göreve başladığını anlatan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey; “Yeni gelen arkadaşlarımıza hizmet içi eğitim kapsamında Sarıyer Akademi’de kullanması gereken teknik altyapı, soru nasıl yazılır, video nasıl çekilir gibi konularda eğitimler verdik. İlk yıl bin 500 öğrencinin başvuru yaptığı akademiye bu yıl 4 bin öğrenci başvuru yaptı. Hizmetin kalitesi ve aldığımız sonuçlar bizi çok memnun ediyor” dedi.

“Kimya Olimpiyatları’na hazırlık takımı kuruyoruz”

“Sarıyer Akademi her yıl yeni ilklerle hizmete devam ediyor” diyen Sami Görey, bu yıl Kimya Olimpiyatları için takım kurduklarını şöyle anlattı: “Türkiye’de her yıl takıma girmek için 9 bin öğrenci başvuru yapıyor. 60 kişilik bir takım oluşturulacak. Gönlümüz takımın dörtte birinin akademiden oluşması. Bunun için çok ciddi bir kadro kurduk. Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden dört doçent hocamız ve öğrencilere koçluk yapacak kimya şampiyonu var.”

“Kendi yayınlarımızı kullanıyoruz”

“Sarıyer Akademi 3 yıldır 11. ve 12.sınıf seviyesine kendi yayınlarını kullanıyor. Bu seviyeyi 7,8,11 ve 12 olarak revize ettik. Tüm yayınlarımızı daha güncel ve daha iddialı olarak öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk.”

“İş birliklerimiz devam ediyor”

“Akademi Türkiye’de de karşılık buldu. 4 yıldır Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Türkiye’nin her bir köşesinde Türkiye Akademi başlığı altında eğitim desteğimizi basılı ve dijital yayınlarımız ile desteklemekteyiz. İzmit Çınar Akademi ile iş birliğimiz devam ediyor.”

“Kendimizi de geliştiriyoruz”

Sarıyer Akademi’de 5 senedir Fizik öğretmenliği yapan Elif Özden öğretmen olarak kendilerini geliştirdiklerini şu sözlerle ifade etti; “Örneğin; yaşam ve beceri temelli sorular yazmak bize çok şey katıyor. Fasiküllerimizi ve içeriklerimizi çıkarıyoruz. Aynı zamanda soru çözüm videolarını da çekiyoruz. Bir sistem kurduk. Hedefimiz öğrencilerimizin kazanım eksikliklerinin olmaması. Öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlıyoruz. Bu işleri yaparken değer kazanıyoruz ve bu adımla da kendimizi daha çok geliştiriyoruz.”

“Çalışma motivasyonum arttı”

Üç senedir Akademi’de eğitim alan Naz; kurumun kendisine çalışma motivasyonu kazandırdığını söyleyerek; “Sarıyer Belediyesinin böyle bir eğitim yerinin olması bizi ders çalışmaya teşvik ediyor. Arkadaş ortamımız çok güzel. Sarıyer Akademide kendi seviyemizde arkadaşlarımızla yarışıyoruz. Bu şekilde olunca çalışmak daha da zevkli oluyor.” dedi. Öğrenci Ece Sürel ise; maddi imkânları kısıtlı olan aileler için Sarıyer Akademinin ücretsiz ve kaliteli eğitim vermesinin çok önemli olduğunu belirtti.