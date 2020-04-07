Sarıyer Belediyesi'nden, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek

İlklerin belediyesi Sarıyer bir büyük projeye daha imza atıyor. LGS ve YKS’ye hazırlanan tüm öğrencilere uzaktan eğitim kapısını ücretsiz olarak açıyor. Bu adımla öğrencilerin yanı sıra velilerde rahat bir nefes alacak.

"Çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, LGS ve YKS’deki başarısıyla göz dolduran Sarıyer Akademi’nin uzaktan eğitim alt yapısının tamamlandığını açıkladı. Başkan Şükrü Genç, yeni uygulama ile Türkiye’de isteyen tüm öğrencilerin sisteme rahatlıkla girip sınavlara canlı derslerle hazırlanabileceklerinin müjdesini de verdi.

Sarıyer Akademi, koronavirüs salgınından önce uzaktan eğitim alt yapısını tamamlamıştı. Akademi salgın tehdidi altında LGS ve YKS gruplarında kurumda öğrenim gören öğrencileri için eğitimlere ara vermeden devam edebilmeleri için projesini erken hayata geçirdi. Bu sayede akademi öğrencileri derslerini evde internet üzerinden rahatlıkla alabiliyor.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Sarıyer Akademi şimdi bu imkandan, kendi öğrencilerinin yanı sıra tüm öğrencilerinde yararlanabilmesi için alt yapısını büyüttü ve eğitime hazır hale getirdi. Öğrencilerin yapması gereken tek şey aşağıdaki adımları uygulamak ve sonrasında derslere başlamak.

Akademiye gelen yoğun talepler sonucunda, bu uygulama tüm öğrencilerin kullanımına açılıyor.

Sarıyer Akademi Uzaktan Eğitim Desteği için, LGS ve YKS’ ye hazırlanan öğrenciler www.sariyerakademi.com dan online ders kayıt butonuna tıklayarak başvuru yapabilecek.

Oluşturulan kullanıcı adı ve şifreler ile öğrenciler, kendileri için hazırlanan ders programına, canlı ders ve videolara ulaşabilecek, anlamadıkları soruları sorabilecek, verilen ödevleri yapabilecekler.

İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde internete sahip olduğunuz her yerde size özel ders programı ve rehberlik hizmeti ile Sarıyer Akademi dün olduğu gibi bugün de yarın da hep yanınızda.