Sarıyer'de eğitim için el ele verdiler



Kurulduğu günden itibaren büyük başarılar elde eden Sarıyer Akademi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) imzaladıkları protokol ile eğitim için el ele verdiler. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, imzaladıkları protokol ile özellikle kız çocuklarının başarılı olmaları için bir adım attı. Üç yıl önce başlatılan işbirliği sayesinde yüzlerce öğrenci eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanıyor.

SARIYER AKADEMİ KIZLARIMIZIN BAŞARISINI YÜZDE 18’DEN YÜZDE 52’YE ÇIKARDI

Türkiye'nin dört bir yanında üniversiteye hazırlanan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alan öğrenciler imzalanan protokolle Sarıyer Akademi eğitimlerinden yararlanabilecek. Bu yıl burs alan 456 öğrenci, kendilerine verilen şifrelerle Sarıyer Akademi’nin online ders programlarına ve kaynaklarına ulaşabilecek.

ÇYDD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın başlattığı yolda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “2019 yılından itibaren derneğimizin eğitim bursu ile desteklediği kız çocuklarının üniversiteye girme oranlarını değerlendirdiğimizde, bu oranın yüzde 18 civarı olduğunu gördük. Yönetim kurulu üyemizin tavsiyesi sonrasında Sarıyer Akademi ile tanıştık. Bu sene üçüncüsünü imzaladığımız protokol ile çoğunluğu kız çocuğu olan öğrencilerimize üniversite hazırlık yolunda eğitim desteği veriyoruz. Yola çıkarken yüzde 18 olan başarı oranı Sarıyer Akademi sayesinde geçtiğimiz yıl yüzde 52’ye yükseldi. Bu sene hedefimiz elbette ki yüzde yüz başarı oranı sağlamaktır. Öğrenci sayısı da arttı. Burs verdiğimiz kız öğrencilerimizin üniversite sınavında başarılı olmalarını, her birinin istedikleri bölüme yerleşmeleri hedefliyoruz” dedi.

EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ

Göreve geldiği günden itibaren eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, imzalanan protokolün gurur verici olduğuna dikkat çekerken, “Projeyi çok önemsiyoruz. Sarıyer Akademi ile 7 sene önce başlayan yapıyı Türkiye Akademi ile sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Akademi çatısı altında İzmit ve Hatay’da akademiler açılıyor. Sınav başarısının yanı sıra iyi bireyler yetiştirmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Sadece çok sayıda öğrenciye ulaşmak değil, nitelikli bir eğitime de ulaşmayı hedefliyoruz. Türkan Saylan hocamızın yaktığı ışığı Türkiye’nin her bir köşesine ulaştırmak başka olanakların oluşmasına da faydalı olacaktır. Eğitimi önemsiyoruz. Bu yıl ilçemiz genelinde 7 bin 500 öğrencimize burs veriyoruz. Şu bir gerçek ki belediyeler kurumsal olarak planlamalarını iyi yaparlarsa ek bir bütçe ayırarak eğitim alanında büyük destekler verebilirler. Bu işin bedeli maddi anlamda çok ağır değil” şeklinde konuştu.

AKADEMİK BAŞARIDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLDU

Yapılan işbirliği sayesinde Sarıyer dışında da çocukların eğitimden yararlanmalarının önemli olduğunu belirten Sarıyer Akademi Koordinatörü Sami Görey ise şunları söyledi; “Sarıyer Akademi, 2015 yılında başlattığı yolculuğuna paydaşlarını katarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 300 öğrenciye hem kitap ve yayın desteği hem de çevrimiçi platform imkânı sağladık. ÇYDD öğrencilerinin akademik başarılarında ciddi bir artış oldu. Birlikteliğimizi devam ettirme kararı aldık. Bu yıl da Türkiye Akademi platformu üzerinden eğitimlere devam edeceğiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurduğu gönüllü öğretmen kadrosunun da desteği ile öğrencilerin günlük ders takiplerinin kontrolünü sağlıyoruz. Talep doğrultusunda 8. Sınıf LGS öğrencilerini dahil ettik” şeklinde konuştu.