

Silivri Depremi, eğitimi vurdu, Veteriner Fakültesi de tahliye ediliyor





Silivri depremi, İstanbul'da eğitim kurumlarını vurdu. Kamu kurumları binalarınının yapımı sırasında vurguncu müteahhitlerin sahtekarlığı yüzünden 29 okulun kapısı mühürlenirken, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ardından Avcılar'daki Veteriner Fakültesi de bugün tahliye edilmeye başlandı. Fakültede eğitime 20 gün ara verildi. Dün de Tekirdağ Üniversitesi'nde bir fakülte binası yüksek risk nedeniyle mühürlenmiş, okulda eğitime ara verilmişti. Öte yandan, Avcılar ilçesinde bulunan yurt binalarının tamamının 6 Ekim tarihine kadar tahliye edilmesi istendi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi boşaltılıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi. Avcılar Yerleşkesinde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi'ndeki faaliyetler de geçici olarak durduruldu.

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde bulunan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde deprem sonrası yapılan incelemelerde hasar tespit edildi.



Binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon tespit edilirken, binanın boşaltılması kararlaştırıldı.

Kararın ardında bu sabah saatlerinde üniversiteye gelen ekipleri, tahliye işlemlerini başlattı. Hasar gören bina drone ile havadan görüntülendi.

İKİ FAKÜLTEDE EĞİTİME 20 GÜN ARA

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

Rektörlüğün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki derslerin de kampüsteki yeni binalara alındığı öğrenildi.

Endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Pınar Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin öğrenim gördüğü mühendislik ana binasında çok fazla hasar meydana geldiğini belirterek, "Mühendislikte dersler yeni binaya taşınacak şekilde devam ediyor" dedi.

HAYVAN HASTANESİNDE FAALİYETLER DURDURULDU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın ayrıca "Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir." açıklamasını yaptı..

AVCILAR'DAKİ YURT BİNALARI TAHLİYE EDİLİYOR

Bu arada İstanbul Avcılar'daki yurt binaları deprem hasarı nedeniyle 6 Ekim'e kadar tahliye edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hasar tespiti için bildirilen eğitim binalarından 179'unda yürütülen incelemeler tamamlandı. Çalışmalarda 134 okulun hasarsız, 30 okulun az hasarlı, 15 okulun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Eğitim binalarının 42'sinin ise incelemesi devam ediyor.

Hastanelerin 8'inin hasarsız, 2'sinin az hasarlı, 2'sinin de ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Diğer kamu kurumlarına ait 35 binanın hasarsız, 7 binanın az hasarlı, 4 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 2 binada inceleme devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından iletilen ihbarlardan 2 bin 179 binanın hasarsız, 739 binanın az hasarlı, 189 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Deprem kaynaklı olmayan hasarlı 651 bina olduğu anlaşıldı.