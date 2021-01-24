Sınav sistemine yılda 10 milyar dolar harcama

Radyo Trafik’te yayınlanan trafik hariç her şeyin konuşulduğu Özay Şendir ile İnce Ayar programının bu haftaki konuğu eğitim denince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden biri olan gazeteci Abbas Güçlü oldu. Ara tatilde verilen karne notlarını değerlendiren Güçlü, bu dönemde herkese çok yüksek notlar verildiğini, bu durumun önümüzdeki yıllarda not ortalaması ile öğrenci alan liselere girişlerde büyük yığılmalara neden olacağını, bunun da ciddi rahatsızlıklara ve haksızlıklara neden olacağını söyledi.

“SINAV ODAKLI EĞİTİMDEN VAZGEÇİLMELİ”

“SINAV SİSTEMİNE YILDA 10 MİLYAR DOLAR GİDİYOR”

8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme, yetiştirme ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilmesini değerlendiren Abbas Güçlü kararın hatalı olduğunu, öğrencilerin ve öğretmenlerin de tatile ihtiyaçları olduğunu belirtti. Türkiye’de sınav odaklı eğitimden vazgeçilmeli diyen Güçlü; “Üniversite sınavlarına 2 buçuk milyon, lise sınavlarına da 1 milyon 200 bin civarında kişi giriyor. Hepsi başarılı olsa ne olacak? Yine de bu öğrencilerin %90’ı açıkta kalacak. Sorun sınavlarda daha yüksek puan almak değil bu işin yanlışlığı… Pek çok ülkede öğrencilerin sadece yüzde 30’u üniversite okurken biz yüzde yüzünü üniversiteye sokmaya çalışıyoruz. Bunu yaptık ne oldu, son 30 yılda 1 milyondan fazla öğretmen ve mühendis fazlamız oluştu. Bir sürü diplomalı fazlamız var. Yani eğitim sisteminin sil baştan değişmesinin zamanı geldi de geçiyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalara göre yılda sadece sınav sistemine 10 milyar dolara yakın para gittiğini söyleyen gazeteci yazar Abbas Güçlü, “Bu parayla her yıl Boğaziçi gibi, Galatasaray Lisesi gibi, Robert Koleji gibi onlarda yüzlerce okul açılır. Son 40 yıldız sınav sistemine harcadığımız paraları eğitimin iyileştirilmesine, okul açılmasına harcasaydık bugün eğitim sorunumuz kalmazdı. Eğitimde yapılması gereken çok şey var ama ne yazık ki günü kurtarmanın ötesine geçemedik” dedi. Meslek seçiminin önemine de değine Güçlü, hayatta her şeyin değiştirilebileceğini ama mesleği değiştirmenin çok zor olduğunu belirtti. Güçlü “İlle de diploma yerine “ben şu işi iyi yaparım” diyen insanların yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

YAZ AYLARINDA TELAFİ EĞİTİM OLMALI

Abbas Güçlü, uzaktan eğitim sürecinden özellikle ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin okullarda kazanılan arkadaşlık, sosyalleşme, kurallara uyma gibi okulun diğer kazanımlarını edinebilmesi için uzaktan eğitime ek olarak yaz aylarında ciddi bir telafi eğitimlerin yapılması gerektiğini söyledi. Güçlü yaz aylarında ayrıca üniversitelerde de telafi eğitim yapılması gerektiğini belirtti.

“BİR ÜLKEYLE OYNAYACAKSAN EĞİTİMİ İLE OYNA”

Eskiden ülkeleri silahla ya da işgalle bozarlardı diyen gazeteci Abbas Güçlü sözlerini şöyle sürdürdü; “Şimdi bir söz var, “bir ülkeyle oynamak istiyorsanız o ülke ile oynayın” derler, eğitim sisteminizle ne kadar oynanıyorsa o ülkeyi o kadar güçsüzleştiriyor. Son 30-40 yıldır sınav sistemini konuşuyoruz, hiç eğitimin içeriğine, yaşam kalitesine etkisini, eğitimin insan gücü planlamasını tartışmıyoruz. Hala bir incir çekirdeğini doldurmayan konularda konuşup duruyoruz. Aynı evde yaşayan iki çocuk bile birbirine benzemezken, biz bütün ülkede yetişen çocuklara aynı eğitimi dayatıyoruz. Böyle saçma şey olmaz. Eğitimin amacı insanların ilgi ve yeteneklerini, isteklerini, hayallerini tespit edip o yönde gelişmelerini sağlamaktır. Biz bunu yapmıyoruz. “