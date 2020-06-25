Sınav stresine karşı bu önerilere dikkat | Covid’in gölgesinde YKS

Bu yıl, tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisinin gölgesinde yapılacak üniversite giriş sınavı öncesi hem öğrencilerde hem de ailelerinde heyecan ve stres dorukta! Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Uzman Psikolog Sena Sivri “Ülkemizde de yaklaşık 4 aydır günlük yaşantımızı tepeden tırnağa değiştiren Covid-19 pandemisinin yol açtığı bilinmezlik ve yaşamsal risk herkeste büyük bir kaygıya ve korkuya yol açtı. YKS sınavına hazırlanan gençler için de son derece zorlayıcı bir süreç oldu, olmaya da devam ediyor.

Arkadaşlarla iletişimin en yoğun olduğu ergenlik döneminde sürekli evde ve aileyle kalmak, sınav tarihi ve içeriklerinde yaşanan değişim, sınav ortamında virüs kapma riski, öğretmen ve arkadaşlarıyla istedikleri gibi iletişim kuramamak, sokağa çıkma yasağı, ailelerinin kaygı ve korkuları ve bunları çocuklarına yansıtışları gençlerin büyük bir kısmını negatif yönde etkiledi” diyor. Buna karşın sınava girecek öğrencilerin kendilerini rahatlatabilmek, kaygılarını kontrol altına alabilmek ve motivasyonlarını artırabilmek için dikkat etmeleri gereken bazı kurallar olduğunu belirten Uzman Psikolog Sena Sivri, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav öncesi ve sınav esnasında yapılması gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SON 3 GÜNDE YAPILACAKLAR

Günlük tutun, duygularınızı paylaşın

Kökeni ne olursa olsun kaygıyla baş etmede duygu ve düşüncelere dair farkındalığı artırmak ve paylaşmak çok etkilidir. Akranlarla yapılan paylaşımlar bu konuda yalnız olmadıkları hissini pekiştirirken, aile ve öğretmenlerle yaptıkları paylaşımlar yol göstericilik adına etkili olacaktır. Düzenli olarak duygu günlüğü tutmak bunları dile dökmekte faydalı olacaktır. Son 3 günde duygularınızı düzenli olarak bir deftere yazın.

Evde yapılan deneme testlerinde maske takın

Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav ortamında maske ile oturulacağı için evde yapılan deneme testlerinde de maske takın. Çünkü sınavda maske takılması hiçbir öğrencinin bu zamana kadar deneyimlediği bir şey olmadığı için huzursuzluk yaratabilir. Evde deneme testlerini çözerken sınav ortamını oluşturup maske ile çözmek gerçek sınav gününe kadar alışmanızı kolaylaştıracaktır.

Hobilerinize de zaman ayırın

Sınav öncesi bu son günlerde; sınava hazırlanmanın yanı sıra evde keyif alacağınız hobisel aktiviteleriniz olsun; günde bir saat de olsa bunlarla da uğraşın. Bu aktivitelerin zihninizi rahatlatmada ne kadar etkili olacağını göreceksiniz.

Beslenme ve uykunuza çok dikkat edin

Evde çalışma ve eğitim süreci standart rutinin dışında bir beslenme ve uyku düzeni oluşmasına sebep oldu. Sınava kısa süre kalmışken sınav gün ve saatine uygun, standart rutinlerinizde bir düzen oluşturmak faydalı olacaktır.

Sosyal medya diyeti yapın

Uzman Psikolog Sena Sivri “Salgın sürecinde sosyal medyada birçok haber kirliliği oluştu ve aslında bunlar konuyla ilgili kaygımızı artırmakta, bizi negatif yönde etkilemekte. Özellikle sınava az bir zaman kaldığı şu dönemde bu tip haberlerden uzak kalmak iyi gelecektir. Son 3 gün sosyal medyadan uzak durun” diyor.

Sosyal ilişkileri güçlü tutun

Sosyal ilişkilerin varlığı ve sıklığı kaygıyla baş etmedeki en güçlü araçtır. Bu süreçte arkadaşlarınızla görüntülü konuşma gibi yollarla sosyalliğinizi sürdürün, hem bu konuda yaşadığınız kaygıda yalnız olmadığınızı görecek, hem de sosyalliğin iyilik halinden faydalanacaksınız.

Düzenli egzersiz yapın

Evde izole kalınan süreçte fiziksel hareket kısıtlılığının yarattığı negatif etkileri de gözlemlemekteyiz. Evde, günde yarım saat de olsa egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle, kaygıyla baş etmeyi kolaylaştıracağı için yoga, meditasyon ve solunum egzersizleri yapın.

Son gün çalışmayı bırakın!

Sınav öncesi son gün yapılan çalışmalar kafa karışıklığına yol açabileceğinden, son günü çalışmak yerine zihninizi ve bedeninizi dinlendirmeye ayırın.

Sınava dair virüs bulaşma kaygınızla ilgili düşünce egzersizleri yapın

Uzman Psikolog Sena Sivri “Önlemlerin alındığı, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulduğu takdirde güvende olacağınızı kendinize hatırlatın. Tüm bu önlemleri dikkate alın ve uygulayın” diyor.

SINAV GÜNÜ YAPILACAKLAR