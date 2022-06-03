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Sınava girecek öğrencilere ve ailelere öneriler

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. 5 Haziran Pazar günü sınava gireceği tahmin edilen 1 milyon 300 bin öğrenci ve aileleri için stres ve heyecan seviyesi de arttı.

03 Haziran 2022 Cuma 11:04
Sınava girecek öğrencilere ve ailelere öneriler

Sınava girecek öğrencilere ve ailelere öneriler

Sınav öncesinde öğrencilerin kaygılı olmasının normal olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Hatta kaygı, çok aşırı olmadığı sürece dikkati sürdüren ve motive eden bir duygudur ancak yüksek kaygı seviyesi başarısızlık getirecektir. Bazı noktalara dikkat ederek öğrencilerin bu süreci sağlıkla atlatmalarına destek olmak önemli” dedi.

Öğrencilerin sınav öncesi uyku ve beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Sınavdan birkaç gün öncesinde yürüyüş gibi açık havada egzersiz ve sakin aktiviteler gerçekleştirilebilir. Uyku ve dinlenmeye de özen gösterilmeli. Stres ve endişe seviyesi nefes egzersizleriyle birlikte minimize edilebilir. Yavaşça burundan derin nefes alıp vermek sınav öncesinde sakinleşmeyi sağlayabilir” dedi.

Odaklanamama durumunda başka soruya geçilebilir

Sınav sırasında odaklanmanın önemli olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Sınav sırasında odaklanma problemi yaşandığında öğrencilerin farklı bir soruya geçebilir veya birkaç saniye gözlerini dinlendirip sınava geri dönmek sınav başarısını etkileyebilir” şeklinde konuştu. Ezgi Dokuzlu, sınav sonucu ne olursa olsun başarılı bir gelecek için tek bir sınavın önemli olmadığını, bunun için birçok şansın olacağını unutmamak gerektiğini iletti.

Aileler bu önerileri dikkate almalı...

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, veliler için de önerilerde bulundu:

  • Sınavın eğitim hayatında sadece bir aşama olduğu, yalnızca bir zaman dilimindeki bilgi ve becerilerimizi ölçtüğü anlatılmalıdır.
  • Evde sınav hakkında konuşulduğunda anne ve babalar yorum yapmadan anlayarak, empati göstererek sakince dinlemelidir.
  • Sınav günü ve önceki günler rutin düzen devam etmeli.
  • Anne ve baba kaygılı olsa bile çocuğa kaygısını yansıtmamaya çalışmalı.
  • Ebeveynler kıyaslayıcı, küçük düşürücü ve suçlayıcı dilden kaçınmalı, olumlu sözler, takdir cümleleri kullanmalı. 
  • Ebeveynler çocuklarına emekleri için teşekkür etmeli. Çocuklarına, ellerinden gelen çabayı göstereceklerine inandıklarını söylemeliler.
  • Öğrencinin sınava hazırlanma süreci ve hedefleri, çevresiyle ve arkadaşlarıyla kıyaslanmamalı.
  • Sınav sonrası öğrencinin emekleri ve başarısı mutlaka takdir edilmeli. Sınav kötü geçtiyse çocuğun çalışmadığı veya yeterince emek harcanmadığı konuşulmamalı.
  • Sınavdan sonra mutlaka öğrenciler dinlenmeli. Geleceğe dair hedefler, sınav başarısı, puan sonuçları hakkında bir süre yorum yapılmamalı.
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Sınav öncesi
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