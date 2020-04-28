Şirin Pancaroğlu ve Işıklı öğrencilerden 100.yıl marşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını dijital ortama taşıyan FMV Işık Okulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla çok özel bir çalışmaya imza attı. Sözlerini Işıklı öğrencilerin yazdığı 100. Yıl marşı, dünya çapındaki arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu tarafından bestelendi. 72 öğrencinin enstrümanlarıyla seslendirdiği ve sanatçının onlara eşlik ettiği video da sosyal medyada beğeni topladı.

23 Nisan evlerde ve dijitalde coşkuyla kutlandı

FMV Işık Okulları öğrencileri, her yıl 23 Nisanlarda kampüslerinde gerçekleştirdikleri kutlama törenini, bu yıl dijital platformlar üzerinden canlı olarak gerçekleştirdi. 23 Nisan günü saat 10:00’da bilgisayarlarının başında tören için hazır bulunan öğrenciler, hazırladıkları birbirinden renkli etkinlikleri ve yaşadıkları coşkuyu, okullarının sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

23 Nisan haftası boyunca evlerinin camlarını bayraklarla,posterleriyle ve süslemelerle donatan öğrencilerin kutlamalar kapsamında öğretmenleriyle birlikte ve enstrümanları eşliğinde seslendirdikleri ‘’ parçasının ve’nın videoları sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu

23 Nisan’ın 100. Yılında 1000 eserden oluşan dijital sergi

FMV Işık Okulları ayrıca, her yıl öğrencilerinin birbirinden renkli eserlerini sergilediği geleneksel Işıklı Renkler Resim Sergisi’ni sanal ortama taşıdı. 23 Nisan temasıyla gerçekleşen ve okulun web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle paylaşılan dijital sergide 1000 eser yer alıyor.

Işıklıların Kılavuzu Atatürk

Feyziye Mektepleri Vakfı, yayınları kapsamında sürdürdüğü Atatürk Kitapları Serisi’ne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı anısına bir yenisini daha ekledi. FMV Işık Okulları öğretmenlerinin hazırladığı, Ulu Önder Atatürk’ün yaşamından çok değerli kesitleri yansıtan “Işıklıkların Kılavuzu” kitabı hem basılı hem de e-kitap versiyonları olarak sunuluyor. Işıklıların Kılavuzu kitabına www.fmv.edu.tr adresinden ulaşılabilir.