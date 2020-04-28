Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Şirin Pancaroğlu ve Işıklı öğrencilerden 100.yıl marşı

TBMM'nin 100. kuruluş yılını kutlamak amacıyla FMV Işık Okulları öğrencilerinin dünyaca ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile birlikte hazırladıkları ve 72 öğrencinin enstrümanları ile çalıp seslendirdiği 100.Yıl marşı büyük beğeniyle karşılandı.

28 Nisan 2020 Salı 09:55
Şirin Pancaroğlu ve Işıklı öğrencilerden 100.yıl marşı

Şirin Pancaroğlu ve Işıklı öğrencilerden 100.yıl marşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını dijital ortama taşıyan FMV Işık Okulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla çok özel bir çalışmaya imza attı. Sözlerini Işıklı öğrencilerin yazdığı 100. Yıl marşı, dünya çapındaki arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu tarafından bestelendi. 72 öğrencinin enstrümanlarıyla seslendirdiği ve sanatçının onlara eşlik ettiği video da sosyal medyada beğeni topladı.

23 Nisan evlerde ve dijitalde coşkuyla kutlandı

FMV Işık Okulları öğrencileri, her yıl 23 Nisanlarda kampüslerinde gerçekleştirdikleri kutlama törenini, bu yıl dijital platformlar üzerinden canlı olarak gerçekleştirdi. 23 Nisan günü saat 10:00’da bilgisayarlarının başında tören için hazır bulunan öğrenciler, hazırladıkları birbirinden renkli etkinlikleri ve yaşadıkları coşkuyu, okullarının sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

23 Nisan haftası boyunca evlerinin camlarını bayraklarla, Atatürk posterleriyle ve süslemelerle donatan öğrencilerin kutlamalar kapsamında öğretmenleriyle birlikte ve enstrümanları eşliğinde seslendirdikleri ‘Oynar Mısın Bizimle’ parçasının ve 10. Yıl Marşı’nın videoları sosyal medyada binlerce kez görüntülendi.

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu 

23 Nisan’ın 100. Yılında 1000 eserden oluşan dijital sergi

FMV Işık Okulları ayrıca, her yıl öğrencilerinin birbirinden renkli eserlerini sergilediği geleneksel Işıklı Renkler Resim Sergisi’ni sanal ortama taşıdı. 23 Nisan temasıyla gerçekleşen ve okulun web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle paylaşılan dijital sergide 1000 eser yer alıyor.

Işıklıların Kılavuzu Atatürk

Feyziye Mektepleri Vakfı, yayınları kapsamında sürdürdüğü Atatürk Kitapları Serisi’ne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı anısına bir yenisini daha ekledi. FMV Işık Okulları öğretmenlerinin hazırladığı, Ulu Önder Atatürk’ün yaşamından çok değerli kesitleri yansıtan “Işıklıkların Kılavuzu” kitabı hem basılı hem de e-kitap versiyonları olarak sunuluyor. Işıklıların Kılavuzu kitabına www.fmv.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Son Güncelleme: 28.04.2020 10:11
Anahtar Kelimeler:
FMV Işık Okulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabancı Üniversitesi’nden İş Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
Sabancı Üniversitesi’nden İş Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
Sarıyer Akademi Türkiye'ye açılıyor
Sarıyer Akademi Türkiye'ye açılıyor
İş Bankası’ndan çocuklar için online satranç turnuvası
İş Bankası’ndan çocuklar için online satranç turnuvası
Prof. Dr. Karaca: Doğa Koleji öğrencileri İTÜ deneyimlerinden yararlanacak
Prof. Dr. Karaca: Doğa Koleji öğrencileri İTÜ deneyimlerinden yararlanacak
Abutalib Barış Namazov MIT’ye yüzde 100 bursla girdi
Abutalib Barış Namazov MIT’ye yüzde 100 bursla girdi
Bahçeşehir Koleji öğrencilerindan sağlık çalışanlarına yüz siperliği
Bahçeşehir Koleji öğrencilerindan sağlık çalışanlarına yüz siperliği
Sarıyer Belediyesi'nden, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek 
Sarıyer Belediyesi'nden, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek 
"Çalışma Yaprakları" ile okuma deneyimi yeniden tanımlanıyor
"Çalışma Yaprakları" ile okuma deneyimi yeniden tanımlanıyor
Tohum Otizm Vakfı eğitim portalı, özel eğitim için hazır
Tohum Otizm Vakfı eğitim portalı, özel eğitim için hazır
Çocukları Koronavirüs’ten koruma ve güvende tutmanın yolları
Çocukları Koronavirüs’ten koruma ve güvende tutmanın yolları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim