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Siyam ikizi kız kardeşlerin üniversite hayali yarım kalmasın!

Girdikleri son YKS sınavında başarısız olan siyam ikizi Sema Tanrıkulu ve Ayşe Tanrıkulu kardeşlerin umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Siyam ikizi kız kardeşlerin üniversite hayali yarım kalmasın!

Girdikleri son YKS sınavında başarısız olan siyam ikizi Sema Tanrıkulu ve Ayşe Tanrıkulu kardeşlerin umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:46
Siyam ikizi kız kardeşlerin üniversite hayali yarım kalmasın!


Siyam ikizi kız kardeşlerin üniversite hayali yarım kalmasın!


Türkiye'nin üniversite adayı ilk ve tek siyam ikizleri YKS'de aldıkları düşük puanlar okul hayalleri suya düştü. İki genç kızın girmek istediği üniversite rektörlüğü ise çalışmayı sürdürüyor.
Sema Tanrıkulu ve Ayşe Tanrıkulu'nun Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) yerleştirilmesi için YÖK'e başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın devreye girmesinin ardından yapılan başvuruya ilişkin konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, "Yüksek Öğretim Kurulu bu günlerde bir değerlendirmede bulunacak. Biz üniversite olarak çocuklarımız için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi


Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldıkları puanla baraj altında kalan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun üniversite hayalleri gerçek mi oluyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle siyam ikizlerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) yerleştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu'na başvuru yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, YKS sonrası siyam ikizleri Sema ve Ayşe'yi 3 kez ziyaret ettiklerini belirterek, ikizlerin üniversite okumak isteklerinin kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Can, "Bu yavrularımızın büyük bir heyecan içinde olduklarını ve büyük bir psikolojik olgunluk ve özgüven içinde olduklarını gördük. Büyük bir heyecanla üniversite okumak istemeleri bizi de heyecanlandırdı. Bu kapsamda bu ikizlerimizin bu niyetlerini biz Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) ilettik. YÖK bu günlerde bir değerlendirmede bulunacak ve o değerlendirmeden sonra net durumları olarak anlaşılacak" dedi.

'BİZ ÜNİVERSİTE OLARAK HAZIRIZ'

YÖK ve ÖSYM’den net bir bilgi gelmemesine rağmen bazı basın yayın organlarında siyam ikizlerinin 2 yıllık okula yerleştirildiği yönünde bilgilerin yer aldığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Eğer Yüksek Öğretim Kurulu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yerleştirir ya da ön lisansa yerleştirir ve ilahiyattan ders alması talep edilirse biz üniversite olarak çocuklarımız için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

TERCİH YAPAMAMIŞLARDI

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajı geçemeyince tercih yapamamıştı. Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olmaları nedeniyle dikkat çeken ikizler, sınav sonuçlarına göre 141, 140 puan almıştı. 150 puan barajını aşamayan ve sınav dönemi hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu açıklayan ikizler, sonuçlarla büyük üzüntü yaşamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Siyam IkizleriKahramanmaraşKSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi CanYKSYükseköğretim Kurumları Sınavı
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