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Son dakika YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı. Öte yandan sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilecek.

19 Haziran 2022 Pazar 19:55
Son dakika YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Son dakika YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 168 bin 430 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. 

Böylece YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu. 

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. 

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI 

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı. 

TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 

SONUÇLAR, 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

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