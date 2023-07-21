Son Üç Yılda En İyilerin Tercihi Boğaziçi Oldu

Derlenen son üç yılın YKS yerleştirme sonuçlarına göre ilk binden ortalama 727 aday ile eşit ağırlık (EA) puan türünde birinciler Boğaziçi Üniversitesi’ne kaydoldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ilk 1000’de yer alan her 10 adaydan yedisinin tercihi Boğaziçi Üniversitesi oldu. 2020’de 708’i, 2021’de 700 aday Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşirken, 2022’de bu sayı 773’e yükseldi.

2020’DE İKİ PUAN TÜRÜNÜN BİRİNCİLERİ DE BOĞAZİÇİLİ OLDU

2020 yılında tüm puan türlerinde ilk 100’de yer alan 69 öğrenci Boğaziçi’ne yerleşti. Sayısal (SAY) puan türünde ilk 10’da bulunan 5 aday tercihini Boğaziçi Üniversitesi’nden yana kullandı. Ayrıca SAY ve EA puan türlerinin birincileri de Boğaziçili oldu.

2021’de ise tüm puan türlerinde ilk 100’deki öğrencilerden 62’si Boğaziçi ailesine katılırken, EA puan türünde ilk 10'dan iki; sayısal puan türünde ise dört aday Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etti. 2022’de de gelenek bozulmadı. Tüm puan türleri toplamında ilk 10’nun 6’sı, ilk 100’ün ise 68’i Boğaziçili oldu. İlk 500 adaya bakıldığında da 387 öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleştiği görüldü.

2022’DE PROGRAMLARIN TABAN PUANLARI DA YÜKSELDİ

2022 YKS Yerleştirme Sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi’nin taban sıralamalarında da ciddi yükselme söz konusu. 33 lisans programının 28’inin taban sıralamaları artarken, yerleştirmelerde esas alınan taban puan sıralamalarında artış oranı yüzde 84.8 oldu.

Geçen yıl tercih sıralaması açısından ise Boğaziçi Üniversitesi, yerleşenlerin yüzde 37’sinin birinci, yüzde 19’unun ikinci ve yüzde 15’inin ise üçüncü tercihi oldu. Buna göre adayların yüzde 71’i ilk üç tercihine göre Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşti.

HUKUK FAKÜLTESİ İLK YILINDA BAŞARIYI YAKALADI

İlk defa 2022 YKS ile öğrenci alan Hukuk Fakültesi’nin 72 kişilik tüm kontenjanı dolarken, Türkiye’deki hukuk fakülteleri arasında üst sırada yer aldı.

Kamu üniversiteleri arasında en yüksek ikinci taban puana sahip olan Hukuk Fakültesi eşit ağırlık puanıyla öğrenci alıyor.