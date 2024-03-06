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Suna’nın Kızları ve UNICEF ortaklığında 5. Çocuk Yaşam Merkezi

. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında, UNICEF’in desteğiyle kurulan yeni merkez faaliyetlerine başladı. 

06 Mart 2024 Çarşamba 11:55
Suna’nın Kızları ve UNICEF ortaklığında 5. Çocuk Yaşam Merkezi






Suna’nın Kızları ve UNICEF ortaklığında 5. Çocuk Yaşam Merkezi

Suna’nın Kızları’nın, kız çocukların özgün ihtiyaçları başta olmak üzere, 12-18 yaş arası tüm çocukların iyi olma hallerini destekleyen güvenli alanlar oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Yaşam Merkezlerinin beşincisi Şanlıurfa Harran’da kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında, UNICEF’in desteğiyle kurulan yeni merkez faaliyetlerine başladı. Suna’nın Kızları’nın kurucusu İpek Kıraç, “Çocukların ve bilhassa da kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeten, kapsayıcı alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi. 

İş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatmak ve ileriye taşımak amacıyla 2021 yılında kızı İpek Kıraç tarafından kurulan Suna’nın Kızları 6 Şubat Depremlerini takiben ilkini Kahramanmaraş - Pazarcık Hastane Konteyner Kent’te, ikincisi Hatay - Antakya Koç Topluluğu Umut Kent’te, üçüncüsünü Adıyaman - Merkez K1 Konteyner Kent’te, dördüncüsünü Hatay - Antakya BTSO Konteyner Kent’te kurduğu Çocuk Yaşam Merkezleri’nin beşincisini Şanlıurfa Valiliği ve UNICEF’in desteğiyle Şanlıurfa Harran’da kurdu. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle kurulan Çocuk Yaşam Merkezleri’nde, kız çocukların özgün ihtiyaçları başta olmak üzere, 12-18 yaş arası tüm çocukların iyi olma hallerini gözeten, akranlarıyla zaman geçirmelerini, birbirlerinden ve birlikte öğrenmelerini destekleyen güvenli alanlar oluşturulması amaçlanıyor.

UNICEF desteğiyle yürütülen program da yine bu çerçevede; çocukların gelişim ihtiyaçlarının karşılanması için güvenli alanların oluşturulmasını, psikososyal destek ve çocuk koruma hizmetlerinin sağlanmasını, kız çocukların güvenli alanlara erişiminin desteklenmesini kapsıyor. 

Suna’nın Kızları, bugüne kadar yüzlerce çocuğun hayatına dokunan Çocuk Yaşam Merkezleri ile, 12-18 yaş aralığında toplam 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Çocuk Yaşam Merkezleri ile ilgili bilgi veren İpek Kıraç, “Merkezlerimizde, çocukların fiziksel ve duygusal iyi olma halini destekleyecek programları, atölye ve etkinlikleri Suna’nın Kızları paydaşı 31 sivil toplum kuruluşundan oluşan çözüm ve destek topluluklarımız ile geliştirip uyguluyoruz. Psiko-sosyal destek, sağlık bilgilerine erişim, hareket ve sanat odaklı çalışmalarla beraber, içinde bulundukları koşullarda çocukların seslerinin ve görüşlerinin duyulması için olanaklar sağlamayı amaçlıyoruz. Sanat ve hareket odaklı atölyelerden sinema atölyelerine, voleybol turnuvalarından oynanacak oyunlara bu merkezlerin gündelik akışı büyük oranda çocuklar tarafından belirleniyor.

Merkezlerin çocuklar üzerinde olumlu etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Çocukların yapabilirlikleri arttıkça, kendilerinin şekillendireceği geleceğin bugünümüzden daha iyi ve barışçıl olacağına yürekten inanıyoruz.”  dedi.    

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UNICEF
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