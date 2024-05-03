Suna’nın Kızları’ndan iletişim kampanyası

Suna’nın Kızları’ndan çocuk odaklı iletişim kampanyası

Çocuğu eksik, yetersiz ya da ideal gösteren; çocukların çeşitliliğini ve yapabilirliğini yok sayan kalıp yargıları ve mevcut çocuk algısını değiştirmek için iletişim profesyonellerine yönelik “Çocuk Odaklı İletişim Rehberi” hazırlayan Suna’nın Kızları, rehberin lansman kampanyasını başlattı. “İtirazımız Var” kampanyası çocuklardan alınan geri bildirimlerin katkısıyla hazırlandı.

Yaşamını eğitimde fırsat eşitliğine adayan Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Suna Kıraç’ın mirasını yaşatarak dezavantajlı bölgelerdeki kız çocukların güçlenmesi, eğitim yoluyla çocuklar için destekleyici ve güvenli ortamlar oluşturulması için çalışmalar yürüten Suna’nın Kızları, çocuk hakları için güçlü ve kalıcı etkiler yaratmak amacıyla yayınladığı Çocuk Odaklı İletişim Rehberi’ni, toplumdaki mevcut çocuk algısına ve kalıp yargılara itirazların yer aldığı bir reklam filmiyle duyurdu. Çocukları tek tipleştiren, dramatize veya idealize eden iletişimlerin toplumdaki mevcut çocuk algısını olumsuz yönde beslediğine ve bu algının da çocuk haklarının yaşama geçirilmesine engel olduğuna dikkat çekmek isteyen Suna’nın Kızları, başlattığı “İtirazımız Var” kampanyasıyla dönüşüm için ilk adımı attı.

Kampanyanın hazırlık aşamasında, tasarımlarda yer alacak stok çocuk görselleri Suna’nın Kızları Kız Çocuk Danışma Ekibi’nde yer alan çocuklara gösterildi. Çocukların yaptığı yorumlar, sorduğu sorular ve itirazlar kampanyada yer aldı. Böylece çocukların, iletişim materyallerindeki mesajlarla ilgili hassasiyetlerine ve bu mesajları nasıl algıladıklarına da dikkat çekildi.

Klişeleşmiş çarpık çocuk algısını sorgulayan kampanyanın teaser aşamasında; bir çocuk desteklenmek için “muhtaç” görünmek, anlaşılmak için “uslu” olmak, fark edilmek için “doğuştan yetenekli” olmak zorunda mı sorusu yöneltildi. Lansman filmiyle ise mevcut çocuk algısının neden değişmesi gerektiği anlatıldı. Çocuk haklarına saygılı ve hakları destekleyici bir iletişim için kampanyanın hedef kitlesi olan iletişim profesyonelleri Suna’nın Kızları Çocuk Odaklı İletişim Rehberi’ne yönlendirildi.

Gigler Creative imzası taşıyan kampanya, hem çocuk haklarının yaşama geçmesi ve yaygınlaşması, hem de çocukların sesinin duyulması açısından stratejik bir rol oynayan iletişim profesyonellerini toplumdaki çocuk algısını değiştirmek için adım atmaya, çocuk algısının hak temelli bir yere dönüşmesi için inisiyatif almaya davet ediyor.

Çocuk odaklı iletişim alanında öncü bir adım olan rehbere https://www.sunaninkizlari.org/Raporlar/Cocuk-odakli-iletisim-rehberi.pdf adresinden ulaşılabiliyor.

“İtirazımız Var” kampanya çalışmaları https://www.giglercreative.com/cocuk_odakli_iletisim_kampanyasi adresinde ve Suna’nın Kızları Instagram hesabında yer alıyor.

Lansman filmini ekler bölümünden indirebilirsiniz.