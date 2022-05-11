Suriyeli öğrenciler uyum için 5 yıldızlı otellerde ağırlanacak

Düzensiz göçmenlerin kaçak girişi devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli ailelerin çocuklarını uyum ugruna 5 yıldızlı otellerde ağırlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı Fonu aracılığıyla finanse edilen “Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'' kapsamında, Suriyeli gençler için bu ay 5 günlük Gençlik Festivali düzenleyecek.

MESLEK LİSELİLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Sözcü Gazetesi'nde Deniz Ayhan imzasıyla yayınlanan habere göre, meslek liselerinde okuyan Suriyeli gençlerden 600 kişinin katılacağı festival, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak. Şartnamede otelin 5 yıldızlı, alkolsüz, denize sıfır, ücretsiz plajı olan, açık kapalı havuzu, spor ve fitness salonu olması istendi. Ayrıca oteldeki tüm yiyeceklerin “Helal” olması da şartnameye girdi.

Festivale, İstanbul, Kilis, Hatay, Adana, Gaziantep, Bursa, Şanlıurfa gibi illerdeki meslek liselerinden katılım olacak. Beş gün sürecek programın toplam maliyeti 4 milyon 653 bin 750 TL olarak açıklandı.

Katılımcılara polyester çanta, bloknot, kalem, hijyen kiti, bez maske, matara, rozet, top, frizbi, yağmurluk, tişört, polar gibi hediyelerin verilecek. Festivalde düzenlenecek etkinlikler arasında ise hazine avı, halat yarışı, çuval yarışı, uçurtma yapımı, kültürler kolajı yer aldı.