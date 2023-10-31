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TED Koleji ögretmenine Türkiye Yüzyılı gözaltısı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında hedef gösterilen TED koleji öğretmeni Emine Karakaş önce gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. 

31 Ekim 2023 Salı 15:22
TED Koleji ögretmenine Türkiye Yüzyılı gözaltısı






TED Koleji ögretmenine Türkiye Yüzyılı gözaltısı


Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çocuklara hitaben yaptığı konuşma ile milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Emine öğretmen, bazı çevreleri rahatsız etti. Antalya’da Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için düzenlenen törendeki konuşması nedeniyle hedef gösterilen öğretmen Emine Karakaş gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Antalya TED Koleji’nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emine Karakaş, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. 

EMİNE ÖĞRETMEN SORUŞTURMASI GEREKÇESİ NE?

Öğrencilere hitaben yaptığı, ‘Cumhuriyetin değerlerinin erozyona uğradığı'na ilişkin konuşması, sosyal medyada bazı hesaplarca hedef gösterilen öğretmen hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesini ihlal suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

‘SİYASİ İÇERİKLİ’ DENİLEREK HEDEF GÖSTERİLDİ

Edebiyat öğretmeni Emine Karakaş'ın 'siyasi içerikli' olduğu yönünde paylaşımlarla hedefe konulan konuşmasında şu ifadeler yer alıyordu:

“Cumhuriyetin gözbebeği fabrikalar bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerez gibi parası olan herkese dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken; memurun, doktorun, işçinin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi, ‘geleceğim’ dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”

EMNİYET: ‘TÜRKİYE YÜZYILI’NI HEDEF ALDIĞI ŞEKLİNDE GÖRÜŞLER VAR

Antalya Emniyet Müdürlüğü, öğretmen Emine Karakaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"TED Antalya Koleji'nde 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşma sırasında çekilen görüntülerin ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 29 Ekim’de Muratpaşa sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED Antalya Koleji’nde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşmasının içeriğinde ‘Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yaptığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutum sergilediği’ şekildeki görüşler üzerine çalışma başlatılmıştır. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, şüpheli (E.K) isimli şahıs bugün yakalanmış, şahıs hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İFADESİ ALINDA SERBEST BIRAKILDI

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emine Karakaş'ın ifadesi alındıktan sonra gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

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TEDEmine ÖğretmenTED KolejiCumhuriyetCumhuriyet Bayramı
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