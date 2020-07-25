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Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat

Sınav sonrası sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi de başladı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:15
Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat

Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat

Üniversite adaylarının stres ve kaygı süreci yaşadığı YKS sınavı maratonu yerini tercih dönemine bıraktı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında sürecek tercih dönemi için uzmanlar aday öğrencilere, hayallerindeki üniversiteye karar verirken yapılan değişiklikleri dikkatle takip etmelerini ve öncelikle bölüme karar vermelerini söylüyor

Üniversiteye hazırlanan genç adaylar için bu yıl yapılan YKS sınavı pandemi gereği farklı geçti. Sınav ile ilgili birkaç defa yapılan tarih değişikliği aday öğrencilerde büyük bir tedirginlik yarattı. Sınav sonrası sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi de başladı. Bu yıl üniversite tercihlerinde, dört yıllık bölümlerin baraj puanının 180’den 170’e çekilmesi öne çıkıyor. Bu durum daha fazla adayın dört yıllık bölümleri tercih edebileceğine işaret ediyor. Aynı zamanda bu yılki tercih döneminde vakıf üniversitelerinde yüzde 75 indirim oranının kaldırılarak, tam burslu kontenjanların artırılması ve yüzde 50 ile yüzde 25 indirim oranlarından birinin seçilebilmesi dikkat çekiyor.

11 bin öğrencinin önü açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, vakıf üniversiteleri programlarına ilk yüzde 10 dilimde yer alan öğrencilerin tam burslu yerleştiğini fakat bu oranın bu yıl yüzde 15’e çıkarıldığını söyledi. Bu değişiklikle yaklaşık 11 bini aşkın öğrencinin daha tam burslu eğitim imkanına sahip olacağının altınız çizen Alyu, “Dört yıllık bölüm tercihlerinde baraj puan 180’den 170’e çekildi. Bu durum daha fazla adayın dört yıllık bölümleri seçebileceği anlamına geliyor. Ayrıca vakıf üniversitelerinde geçen yıl bir bölümün hem yüzde 25 hem de yüzde 50 indirimli kontenjanı olabiliyorken bu yıl sadece bir oran seçilebildiği için tüm kontenjan tek bir indirim oranında toplandı. Tüm bu değişiklikler sonucunda adayların dikkat etmesi gereken nokta bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanlarının da değişebileceği olmalı. Adayların tercih listelerini oluştururken belirledikleri üniversiteler ile iletişime geçerek geçen yılın indirim oranı ve kontenjanı hakkında bilgi almaları faydalı olacaktır” dedi.

Bölüm ismi değişikliği, indirim ve kontenjan ön planda

Adaylar tercih döneminde öncelikle ne yapmak istediklerini, hangi alanlara ilgi ve yetenekleri olduğunu tespit etmeli. Bu noktada adayın kişisel farkındalığının ve iç sesine kulak vermesinin önemini belirten Alyu şöyle devam etti: “Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık gibi tercih edilmesinde başarı sıralaması bulunan bölümler isteniyorsa, adayın kendi başarı sıralamasının bu tercihlere uygun olup olmadığı kontrol edilmeli. Bölümler belirlendikten sonra bu bölümlerin bulunduğu üniversiteler belirlenmeli. Üniversitelerin seçilen bölümlerinde varsa isim değişikliği, indirim oranı ve kontenjan sayısı değişikliklerine dair bilgi alınmalı. Üniversite sıralaması yapılırken tam zamanlı akademik kadro, üniversitenin uluslararası iş birlikleri, öğrencilerine yetenek/yetkinlik gelişimi için sundukları olanaklar, çift ana dal ve yan dal gibi akademik olanakların ne kadar uygulanabilir olduğu ve vakıf üniversitesi tercihlerinde bunlara ek olarak burs ve indirim koşulları araştırılmalı.”

Son Güncelleme: 25.07.2020 10:21
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