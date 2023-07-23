Tercih fuarı İstanbul’da pazar Saat 18.00’e kadar son

Harbiye’de İstanbul Kongre Merkezinde bu yıl 12. si düzenlenen üniversite tercih fuarı Cuma günü kapılarını araladı.

Üç gün boyunca veliler ve aday öğrenciler üniversiteler ile ilgili tüm detaylı bilgileri fuarda yer alan üniversitelerin standlarından alabiliyor.

İstanbul Kent Üniversitesi de bu yıl farklılıkları, bölümlerdeki akademik kadrosu ve akademik yıl içi ve sonunda öğrencilerine

farklı olanaklar sunuyor olacak.

Sahada stajlar, iş deneyimleri için referanslar ve yapılacak organizasyonlar ile kendinden söz ettireceğe benziyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Necmettin Atsü’nün katılımı ve açıklamaları ile bu yıl velilerin ve öğrencilerin

yine tercihlerinde iyi sıralamalarda olacağı, tüm üniversitelerin doluluk oranlarının ve kayıtlarının dönemin yararına olacağını, öğrencileri yükseköğretime kazandırmak için sunulan tercih indirimlerinin ailelere ve öğrencilere sağlayacağı kolaylıklardan bahsetti. İstanbul Kongre Merkezinde,

100'e yakın üniversiteyle tek çatı altında yüz yüze görüşme fırsatı pazar(bugün) saat 18.00'e kadar devam edecek.