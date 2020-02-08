Tohum Otizm Vakfı, Balıkesir’de otizmli çocuklar için özel sınıf açtı

Essence 70 firmasının desteğiyle Ayvalık Atatürk İlkokulu’nda oluşturulan bir sınıf, özel eğitim materyalleri ile donatıldı. Açılış öncesi ise, öğretmen ve otizmli çocukların ailelerine özel eğitim verildi.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek tedavileri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak ve çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanmasını hedefleyen Tohum Otizm Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanında otizm eğitim atölyeleri düzenlemeye ve özel eğitim sınıfı açmaya devam ediyor.

Özel Eğitim Sınıfı Donatma Projesi kapsamında bireysel & kurumsal gönüllülerin desteğiyle bugüne kadar İstanbul, Diyarbakır, Batman, Mardin, Artvin, Antalya, Balıkesir, Muş, Van, Bursa, Ankara, Ardahan, Manisa ve Şanlıurfa’da 117 özel sınıf açan, ayrıca ailelere ve öğretmenlere yönelik özel eğitim veren Tohum Otizm vakfı, bu kez de Balıkesir’e ulaştı. Tohum Otizm Vakfı, Ayvalık’ta açtığı özel sınıf ile otizmli çocukların eğitimi için umut oldu.

Balıkesir’de hayata geçirilen 117’nci özel sınıf, Essence 70 firmasının desteğiyle Ayvalık Atatürk İlkokulu’nda açıldı. Açılışa Tohum Otizm Vakfı temsilcileri, ‘Bir Tohum da Sen Ek’ projesi ekibi ve aileler katıldı.

Açılış öncesi ise, Cunda Uygulama Oteli’nde, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi uzmanlarınca, otizmli çocuğu olan ailelere, ‘Etkinlik Çizelgesi Kullanarak Serbest Zaman Etkinliklerini Yerine Getirme’, öğretmenlere de, ‘Yeni Beceri ve Davranış Kazandırma (Pekiştirme), Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Stratejileri’ konularında eğitimler verildi. Otizm eğitim atölyeleri aracılığı ile otizmli çocuğu olan ailelere ve okulunda otizmli öğrencisi bulunan eğitmenlere, otizm konusunda farkındalık yaratılarak, uygulamalı eğitimlerle yeni beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.