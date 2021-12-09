Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Tohum Otizm Vakfı Sınıf Donanımı Projesi | 131. Özel Eğitim Sınıfı Açıldı!

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi desteğiyle Şehit Burhan Öner İlkokulu’nda materyal donatılan sınıfın açılışı gerçekleşti.

09 Aralık 2021 Perşembe 19:27
Tohum Otizm Vakfı Sınıf Donanımı Projesi | 131. Özel Eğitim Sınıfı Açıldı!

Tohum Otizm Vakfı Sınıf Donanımı Projesi Kapsamında, 131. Özel Eğitim Sınıfı İstanbul’da Açıldı! 

  

 

İstanbul Özel Saint - Joseph Fransız Lisesi desteği ile otizmli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak özel eğitim materyalleri ile donatılan sınıfın açılışı gerçekleşti. 

 

Tohum Otizm Vakfı tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, tek çareleri olan eğitime ulaşmalarını sağlamak, çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik gereksinimlerini karşılamak ve ihtiyacı olan devlet okullarına materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında materyal donatılan 131. özel eğitim sınıf açılışı İstanbul’da İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi desteğiyle, Şehit Burhan Öner İlkokulu’nda gerçekleşti. 

 

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen özel sınıfın açılış törenine; Maltepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aytaç Aslan, Nurgül Güner, Ahmet Etçi, Maltepe Belediyesi Kadın ve Aileden Sorumlu Müdür Şehriban Çelebi, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Okul Müdürü Paul Georges ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel katıldı.

Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi, erken tanı ve sürekli, yoğun, özel eğitimdir.

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin görülme sıklığının çok büyük bir hızla arttığını vurgulayan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel, “Türkiye'de 0-19 yaş arasında 434.010 otizmli çocuk - genç var ve bunların sadece % 10’u eğitime erişebiliyor. Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi olan erken tanı ve sürekli yoğun eğitim ile çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Tohum Otizm Vakfı olarak Sınıf Donanımı Projesiyle otizmli çocukların ve onların öğretmenlerinin nitelikli eğitim imkânlarına erişimi için çaba gösteriyoruz. ” diye konuştu.

 

Tohum Otizm Vakfı tarafından özel eğitim sınıflarının ideal hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bugüne kadar; Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yozgat illerinde 131 özel eğitim sınıfı açılmış, ayrıca ailelere ve öğretmenlere yönelik özel eğitimler verilmiştir.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında: 

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir. 

Son Güncelleme: 09.12.2021 20:02
Anahtar Kelimeler:
SaldırıJiletli SaldırıKadir Songür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
İstanbul Akvaryum 5 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
İBB'den 51 bin 890 üniversiteliye maddi destek
Ders Saatinden Maksimum Verim Nasıl Alınır?
Ders Saatinden Maksimum Verim Nasıl Alınır?
Yapay Zekanın Liderleri TR AI Week’te Buluştu
Yapay Zekanın Liderleri TR AI Week’te Buluştu
Sabancı Üniversitesi bu yıl da Türkiye’den birinci sırada yer aldı
Sabancı Üniversitesi bu yıl da Türkiye’den birinci sırada yer aldı
Bahçeşehir Koleji, Blockchain Kullanacak
Bahçeşehir Koleji, Blockchain Kullanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim