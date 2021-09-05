Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Toplu ulaşımda eğitim seferberliği

İETT 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim yılında kış tarifesine geçerek seferleri artırıyor. METRO İSTANBUL ve ŞEHİR HATLARI da ek seferlerle kapasite artırımına gidiyor.

05 Eylül 2021 Pazar 15:25
Toplu ulaşımda eğitim seferberliği


Toplu ulaşımda eğitim seferberliği


Türkiye genelinde 2022 - 2022 Eğitim Öğretim yılı yarın başlıyor. Okulların açılmasına günler kala İBB ilk gün tüm seferleri ücretsiz ilan ederken, çok sayıda okulun bahçe düzenlemesine katkıda bulunuyor.Ülke genelinde 6 Eylül Pazartesi günü okulların açılması nedeniyle, İstanbul’da toplu ulaşımda seferler artırılıyor.

Pazartesi gününden itibaren sonbahar-kış düzenine geçecek İETT, sefer sayılarını artıracak. Yaz döneminde kapalı kalan bazı hatlar yeniden faaliyete geçirilecek. Yeni tarife düzeninde, toplam 5 bin 245 araç, 9 bin 351 şoförle günde ortalama 44 bin 88 sefer düzenlemesi planlanıyor. Otobüs sefer saatleri hakkındaki detaylara iett.istabul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişebiliyor.

METRO İSTANBUL da 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren her gün 16 ek raylı sistem seferi düzenleyecek. Günlük 5 bin 187 sefer ile 4 milyon 701 bin 530 kişi kapasitesiyle hizmet verecek.

ŞEHİR HATLARI ise İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde günlük 22 ayrı hatta 48 iskelede, 28 gemiyle günde 636 sefer düzenleyecek. ŞEHİR HATLARI, 13 Eylül’de kış tarifesine geçerek seferlerini artıracak. İstinye – Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nda da seferler artacak.

OKULLAR EĞİTİM SEZONUNA HAZIR

İBB, sorunlu okul yollarını ve bahçelerini yeni eğitim – öğretim yılına hazırladı. İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından İBB’ye iletilen şehir genelindeki 43 okuldaki sıkıntılar giderildi.

Çalışma kapsamında zeminleri deforme olmuş yolların tamiri yapılırken, kaldırımlar onarıldı. Yağmurda göllenme olan zeminlerde ise hat yapımı ve mevcut hatların temizliği yapıldı. Okul bahçelerinde ise yıpranmış parke taşı ve asfalt zeminlerin onarımı yapıldı. Çevre düzenlemesi ve altyapı gibi çok kapsamlı işler tamamlandı. Böylece, okullar yıl boyunca öğrenci ve öğretmenlerin daha güvenli, daha konforlu zaman geçirecekleri alanlara dönüştürüldü.

Anahtar Kelimeler:
İBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da yurt rezaleti | Yüzlerce genç kız ortada kaldı
Bursa'da yurt rezaleti | Yüzlerce genç kız ortada kaldı
İBB'den üniversite öğrencileri için yurt
İBB'den üniversite öğrencileri için yurt
Pandemide Okula Başlayan Çocuk ve Aileler için 12 Öneri!
Pandemide Okula Başlayan Çocuk ve Aileler için 12 Öneri!
İBB tarihinde bir ilk | İBB kız öğrenci yurtları hazır
İBB tarihinde bir ilk | İBB kız öğrenci yurtları hazır
Yangınlar ve Felaketler Çocuklara Nasıl Anlatılmalı?
Yangınlar ve Felaketler Çocuklara Nasıl Anlatılmalı?
Anadolu Vakfı, Burs Programı başvuruları 1 Eylül'de başlıyor
Anadolu Vakfı, Burs Programı başvuruları 1 Eylül'de başlıyor
Kabine'de değişiklik | Milli Eğitim Bakanı istifa etti
Kabine'de değişiklik | Milli Eğitim Bakanı istifa etti
Yeni YÖK başkanını Marmara Üniversitesi Resmi Gazeteden önce duyurdu
Yeni YÖK başkanını Marmara Üniversitesi Resmi Gazeteden önce duyurdu
Yeni rektörün ilk icraatına tepki yağdı
Yeni rektörün ilk icraatına tepki yağdı
İSMEK yarı zamanlı eğitmen alacak
İSMEK yarı zamanlı eğitmen alacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim