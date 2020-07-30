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TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilen TÜMA (Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması) kapsamında vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldı

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:53
TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da

TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 sonuçları açıklandı. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yürütülen araştırmaya; 125’i devlet, 67’si vakıf olmak üzere toplam 192 üniversiteden 39 bin 386 öğrenci katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu yıl “A” ile yüksek memnuniyet düzeyine sahip üniversiteler arasında yer aldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilen TÜMA (Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması) kapsamında vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldı. Her geçen yıl başarılarına bir yenisini daha ekleyen BİLGİ, tüm üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında ise “A” skalasının en iyi üniversitesi oldu.

Üniversiteler, öğrenim deneyiminin tatminkarlığı, yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, kişisel gelişim ve kariyer desteği olmak üzere toplam altı kategoride değerlendirildi. 125’i devlet, 67’si vakıf olmak üzere toplam 192 üniversiteden 39 bin 386 öğrenci ile gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre üniversitelere, A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi genel memnuniyet kategorisinde “A” ile yüksek memnuniyet oranına sahip oldu.

Araştırmada Türkiye genelinde öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetlerinde geçmiş yıllara göre bir geriye gidiş olduğuna dikkat çekilirken İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin değerlendirildiği her alanda öğrenci memnuniyetini geçen yıla göre artırdığı gözlendi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanlarındaki öğrenci memnuniyetiA+ seviyesinde ölçüldü.

113 üniversite “C” seviyesinin altında

En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler “A+”, en düşük olanlar ise “FF” aldı. 2020 bulgularına göre 192 üniversitenin sadece 11’i “A+”, 15’i ise “A” seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst düzeyde karşılayabildi. “A+” seviyesinde dört devlet, yedi vakıf üniversitesi bulunuyor. “D” seviyesinde 26’sı devlet, 10’u vakıf36, “FF” seviyesinde ise 47’si devlet, 19’u vakıf olmak üzere 66 üniversite bulunuyor. 192 üniversitenin 113'ü (yüzde 69) “C” ve altı seviyesinde yer alıyor.

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