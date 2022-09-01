Türk çocukları bu kitaplarla mı bilim öğrenecek?



Bakanlığın, daha önce 0-6 yaş grubuna yönelik oluşturduğu “Çocuk Dostu Kitap” listesinin kapsamı, 0-18 yaş grubuna göre yeniden düzenlendi ve listedeki sayı 1093’e çıkarıldı. Listedeki kitapların dini içerik ağırlığı dikkat çekti.



"PEDAGOJİ CİNAYETİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuklar için hazırladığı “güvenilir kitaplar listesi”nde dini içeriklilerin ağırlığı tepki çekti. Listede, “gibi kitaplar yer aldı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bakanlığın yayımladığı ‘liste’, ne yazık ki ancak bakanlığın kendisi kadar güvenilir. İçerik, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Bakanlığı’nın çocuklarımıza gericilik pompalamak konusunda yarıştığını bir kez daha gösterdi. Listedeki 1093 kitabın ezici bir çoğunluğu dini içerikli. Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklar için önerilen kitaplar adeta bir dini kütüphane seçkisi niteliğinde” tepkisini gösterdi.

Sabıkalı yayınevleri “Akademik ve pedagojik eğitim almamış insanların gericilik konusunda sabıkalı yayınevlerinden çıkardığı çok sayıda kitabın listede yer aldığını” söyleyen Özbay, “Listedeki birçok yayınevine ve yazara FETÖ döneminden aşina olduğumuz da bir gerçek. Kitapları belirleyen heyetin, iddia edilenin aksine ‘evrensel ahlak’ kriterine hiç bakmadığı, ahlaktan sadece dini anladığı açıkça görülüyor. Renkleri ancak göstererek, rakamları bile ancak boncuklarla öğrettiğimiz, soyut düşünce kabiliyetinin gelişmediği çağdaki yavrularımızda travma yaratması muhtemel dini kavramları empoze etmek, toplu pedagoji cinayetidir. ‘Ağaç yaşken eğilir’ mantığıyla gericilik için kolları sıvayanlar bilsin ki minik fidanlarımızı kırmalarına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.