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Türk gençlerini süründüren sistem, zengin araplara yaradı

TC vatandaşı bazı kişilerin, yabancı öğrenci kontenjanından yararlanmak için uyruk değiştirdiği iddiası ortalığı karıştırdı.

30 Ağustos 2022 Salı 22:14
Türk gençlerini süründüren sistem, zengin araplara yaradı

Türk gençlerini süründüren sistem, zengin araplara yaradı


Cebine binlerce doları koyan arap gençler, sınavsız başta tıp fakülteleri olmak üzere çok sayıda yüksek puan gerektiren okullarda yabancı kontenjanlarını doldururken, Türk gençlerine kuryelik, garsonluk ve inşaatlarda işçilik kalıyor. Aynı haktan yararlanmak isteyen uyanık zenginler de çocuklarına uyruk değiştirerek sınavsız üniversitelerde okutuyor.


TC vatandaşı bazı kişilerin, yabancı öğrenci kontenjanından yararlanmak için uyruk değiştirdiği iddia edildi. CHP’li Özdemir, “Hak gaspı var. Yabancı öğrenci kontenjanından kayıt olanların sayısı açıklanmalı” dedi

Üniversite kayıt döneminin tamamlanmasının ardından skandal bir iddia TBMM gündemine taşındı. Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere, çok sayıda üniversitenin yabancı öğrenci kontenjanının suiistimal edildiği ileri sürüldü. İddiaya göre, yüzlerce öğrenci sınavsız şekilde üniversitelere girebilmek amacıyla vatandaşlık değiştirdi.


İddiayı gündeme getiren CHP Milletvekili Sibel Özdemir, iddialarla ilgili YÖK’ün derhal açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

HAK GASPINA ENGEL OLUNMALI

Özdemir, akademisyen kadrosu büyük ölçüde değiştirilen Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci yapısının da değiştirilmek istendiğini savundu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, atanmış rektörün keyfi ve usulsüz kararlar aldığını öne süren Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Yabancı öğrenci statüsü ile belirli bir kontenjan ve kriterlerle YKS’ye girmeden bazı öğrencilerin kayıtlarının yapılması yoluyla şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrenci yapısı değiştirilmek istenmektedir. YKS ile öğrenci alan üniversiteye özellikle 2022-2023 eğitim öğretim yılında dolaylı yollardan öğrenci alımı yapıldığı iddia edilmektedir. Tüm puan türlerinde ilk 10’dan 6 aday, ilk 100’den 68 aday, ilk 500’den 387 aday ve ilk 1000’den 773 aday Boğaziçi Üniversitesi’ne üstün başarılarla yerleşirken dolaylı yollardan çifte vatandaş ve yabancı uyruklu öğrenci alımı yoluyla öğrenci kaydının yapıldığı iddiaları tam bir skandaldır. Bu yolla kaydı yapılan kişilerin yabancı vatandaşlığı detaylı olarak sorgulanmalıdır. Üniversiteler için YKS zorunluluğu olan öğrencilerin bir hak gaspı yaşamalarına engel olunmalıdır.”

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI

Hayata geçirilen isim değişikliği uygulamasının bu iddiayla birlikte ciddi soru işaretlerine yol açtığını belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “YKS puanı olmadan yabancı öğrenci statüsüyle Boğaziçi Üniversitesi’ne ve diğer üniversitelere öğrenci alındığı ve alınan öğrencilerin vatandaşlık bilgilerinde tereddütler olduğu yönündeki ciddi iddiaların üzerine gidilmelidir. Yabancı öğrenci statüsüyle kaydı yapılan kişilerin vatandaşlık bilgilerinin detaylı olarak araştırılması gerekmektedir. Boğaziçi için iddia edilen bu durum, diğer Üniversite kayıtlarında da YÖK tarafından şeffaf olarak ortaya çıkarılmalıdır.”
 

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OkulYabancı UyrukÜniversiteÖğrenci
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